Non è la prima volta che le persone scambiano persone che non sono Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, per Niccolò. Era già successo qualche settimana fa un sito all’interno del quale si vedeva un’immagine di Pierpaolo a Tale e Quale Show, mentre imita proprio il cantante. Non è tardata ad arrivare la reazione dell’artista: “Questo è l’imitatore che mi imita a Tale e Quale Show, non sono io. ‘Il rapper romano’ poi…il rapper! Non mi assomiglia per niente“.

Adesso è successo di nuovo ma il protagonista della storia è un ragazzo come tanti che effettivamente, vestito in un certo modo, può anche essere scambiato facilmente per il cantante. Ha postato una serie di video su TikTok, ripubblicati su Twitter, che stanno facendo il giro del web. Questo ha scritto in sovraimpressione: “Quando vai a un concerto di Ultimo ma ti scambiano per lui. Ecco una piccola parte di foto e video che mi hanno fatto“. A questo punto parte tutta una sequenza di immagini in cui vediamo la folla urlante al suo passaggio, inconsapevole di star festeggiando per un sosia.

A un certo punto si vede anche una ragazza che lo insegue correndo e lo ferma per chiedergli una fotografia. Lui non la ferma e se la fa fare lo stesso. Altre ragazze hanno espresso il loro entusiasmo in questo modo. Lui ha aggiunto in un altro spezzone in cui un utente si è accorto del malinteso e ha scritto: “Hanno anche iniziato a fare video e a cantare, ma lui stava già facendo il sound check“. Il filmato si conclude con il sosia che, sorridente, afferma: “Che giornata” aggiungendo una emoticon che ride con le lacrime agli occhi.

