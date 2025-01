In attesa di fare ritorno in Italia, in queste ore Ultimo ha ricevuto un’emozionante sorpresa da una fan sotto casa a New York. Il cantante ha poi condiviso sui social il video del momento.

Sorpresa per Ultimo

È un periodo d’oro questo per Ultimo. Solo poche settimane fa, come ormai tutti sappiamo, l’artista romano è diventato papà per la prima volta. Il cantautore e la sua compagna Luna Di Giacomo hanno infatti dato alla luce il piccolo Enea e attualmente si trovano ancora a New York, dove il bambino è nato. Ma non solo. Niccolò infatti si sta anche preparando a ritornare in tour e in estate ad attenderlo ci saranno diversi show nei principali stadi italiani. Solo nelle ultime ore intanto è arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

Nonostante manchino poco meno di 7 mesi dalla partenza della tournée, il cantante ha già registrato tutti sold out. I biglietti per i nuovi show sono infatti andati a ruba e così sui social l’artista ha affermato: “Con 7 mesi di anticipo, l’intero tour Stadi 2025 fa il tutto esaurito! Non era mai successo nella mia carriera. […] Mi mancate tutti! Sto finalmente per tornare a casa, in Italia. Non vedo l’ora di rincontrarvi”.

In attesa di fare ritorno a casa però nelle ultime ore qualcosa ha sorpreso il cantautore. Ultimo ha infatti ricevuto una bellissima ed emozionante sorpresa da una fan sotto casa. Una ragazza ha scritto un messaggio sulla neve a Niccolò, che affacciandosi alla finestra è rimasto piacevolmente colpito. In seguito l’artista romano ha condiviso il video sui suoi profili e ovviamente non è mancata la reazione stupita del web.

A breve intanto Niccolò farà ritorno in Italia e si preparerà dunque ad affrontare la lunga e meravigliosa estate che lo attende e senza dubbio non mancheranno le emozioni.