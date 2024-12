Ultimo va a spasso con il figlio in giro per New York: una fan lo riconosce e lo ferma per chiedergli un selfie

In queste ore Ultimo si è mostrato sui social mentre faceva una passeggiata in giro per New York insieme a suo figlio Enea. Una fan però lo ha riconosciuto e lo ha fermato per chiedergli un selfie ricordo.

Una fan ferma Ultimo e gli chiede un selfie

Sono settimane intense queste per Ultimo. Come sappiamo il cantautore romano solo di recente è diventato padre per la prima volta. L’artista e la sua compagna Luna Di Giacomo sono diventati genitori del piccolo Enea, che ha allargato la famiglia. La coppia nel frattempo da qualche tempo si è trasferita a New York e solo nei prossimi mesi farà ritorno in Italia. Ad attendere Niccolò infatti ci sarà un’estate ricca di impegni. A partire da giugno, il cantante tornerà in tour nei principali stadi italiani e i biglietti per questi concerti evento stanno andando ovviamente a ruba.

In attesa di scoprire cosa accadrà e come l’artista romano ci stupirà stavolta, in queste ore è successo qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Tutto è iniziato quando proprio Niccolò si trovava in giro per New York insieme a suo figlio Enea. Il cantautore stava registrando un video, che ha poi condiviso sui social, quando a un tratto c’è stato un inaspettato incontro.

Un’incredula fan ha infatti riconosciuto Ultimo e l’ha così fermato per chiedergli un selfie ricordo. Il cantante ha così fatto avvicinare la giovane ragazza, che stupita ha affermato: “Mio Dio, non ci credo. È il mio ultimo giorno qui. Devo venire al tuo concerto l’anno prossimo”. In seguito i due hanno scattato una foto e proprio Niccolò ha condiviso il filmato sui suoi account.

Il video naturalmente ha fatto in breve il giro del web e senza dubbio il gesto del cantautore è stato apprezzato da tutti gli utenti.