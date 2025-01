Il finale di Endless Love è sempre più vicino! Siete curiosi di scoprire quali sono le anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5? Ecco la trama in programma l’8 gennaio 2025.

Anticipazioni Endless Love 8 gennaio

Nuova puntata di Endless Love in vista del gran finale! Andiamo subito a scoprire quali sono le anticipazioni della puntata di oggi dell’8 gennaio. Leggiamole insieme:

Emir assicura a Zeynep che non ha alcuna intenzione di fare male al fratello Kemal. Intanto Nihan con un certo dispiacere e disappunto scopre che non trascorrerà la serata in compagnia di Kemal, per via di alcuni impegni dell’ingegnere.

Riceve invece messaggi minatori che lo portano a recarsi in un luogo misterioso. Qui troverà una grande sorpresa.

E ancora dalla trama di Endless Love sappiamo che Nihan e Kemal decidono di sposarsi presto e iniziano i preparativi del loro matrimonio.

Piano piano ci stiamo avvicinando alla conclusione della dizi turca. Come finisce Endless Love? Seguiteci ancora per scoprirlo.

Endless Love quando va in onda

Con l’arrivo del nuovo anno sappiamo quando va in onda Endless Love? Su Canale 5 come tutti i giorni torna l’appuntamento del pomeriggio alle 14:10 dal lunedì al venerdì.

Al momento non è prevista alcuna puntata al giovedì sera, ma ritroveremo comunque la serie TV turca nuovamente al sabato dalle 14:45.

Manca sempre meno al finale di stagione dello show televisivo e ancora tanti nodi sono da sciogliere all’interno dell’ingarbugliata trama.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine è sempre bene sapere anche dove vedere Endless Love sia in TV che in streaming.

Il primo metodo, il più semplice e veloce, è chiaramente Canale 5, dove agli orari indicati vengono trasmesse le puntate. Ma non è il solo modo. Anche su Mediaset Infinity, tramite sito, app e smart TV, si possono seguire le puntate della serie TV.

Mediante la piattaforma è necessario però l’accesso o registrazione. Il tutto è gratuito e realizzabile in poche semplici mosse.