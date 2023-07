Ultimo saluto a Riccardo Gay, l’uomo che inventava le modelle

NEWS | Spettacolo

Niccolo Maggesi | 15 Luglio 2023

Riccardo Gay: ricordo di un talento del managing

Se n’è andato Riccardo Gay, fondatore a partire dagli anni Sessanta della Riccardo Gay Model Management, che poi ha gestito anche insieme alla figlia Giorgia.

Al suo fianco hanno lavorato le più grandi, che solo lui riusciva a valorizzare rendendole indossatrici al vertice del settore.

Da Naomi Campbell a Eva Herzigová, da Monica Bellucci a Kate Moss, da Megan Gale a Carla Bruni, tutte sono passate da lui prima che i loro nomi diventassero immortali.

La Riccardo Gay Model Management era una delle primissime agenzie di modelle al mondo, nata dalla lungimiranza e il talento di un uomo con la cui morte si chiude letteralmente un’epoca.

Dotato di estro inesauribile, di un gusto che faceva sempre tendenza e di una raffinatezza invidiabile, Riccardo Gay è stato a lungo punto di riferimento per il mondo della moda.

I funerali a Novara

Mai banale, non lo sarà neanche la cerimonia con cui gli amici e la famiglia lo saluteranno un’ultima volta.

Martedì 18 luglio l’estremo tributo presso la Chiesa di Ognissanti a Novara, nella quale si richiede di non vestirsi di nero ma di far trionfare il colore e la gioia, i sentimenti più vicini al manager e artista.

Dopo la liturgia seguirà anche un brindisi alla sua memoria, che per tutti sarà inestinguibile come l’entusiasmo seminato sempre, in vita, dalle anime più luminose.