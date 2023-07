NEWS

Andrea Sanna | 15 Luglio 2023

Antonella Fiordelisi Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria sbotta su Twitter

È chiaro ormai che non ci sarà un ritorno di fiamma tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nonostante qualche mossa social abbia fatto pensare il contrario. O comunque abbia dato speranza ai fan. Edoardo però la scorsa settimana era stato chiaro, facendo sapere che sono rimasti in buoni rapporti.

I fan hanno continuato a sperare e condividere contenuti di coppia sui social. Oltretutto anche Daniele Dal Moro su Twitch ha spiegato che voleva organizzare qualcosa insieme a entrambi con l’intento, chissà, di farli riappacificare. Oggi però Antonella Fiordelisi con un tweet è stata piuttosto chiara e ha smontato tutte le speranze dei fan Donnalisi.

Dalle sue parole si avverte che stia risentendo parecchio della rottura con Edoardo Donnamaria. Non è tardato ad arrivare però anche l’intervento dello speaker radiofonico che su Twitter è sbottato:

“Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati perché privati. Sputt***re una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, ‘pressioni’ psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi, Insulti, minacce e sono stato in silenzio. O al massimo ho risposto con ironia”.

E ancora Edoardo Donnamaria ha aggiunto: Allo stesso modo sono contro la violenza fisica. Ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo. Ad un certo punto non è più essere contro la violenza ma essere cogl***i. Invito chiunque a non continuare con questi atteggiamenti, perché sto per trasformarmi in Daniele Dal Moro”.

Ciò significa che Edoardo Donnamaria se qualcuno dovesse stuzzicarlo ancora potrebbe tornare a dire la sua.

I tweet di Donnamaria

Quanto scritto dall’ex vippone ha lasciato tutti di stucco. Poco dopo Edoardo Donnamaria ha preso la drastica decisione di eliminare il suo profilo Twitter, come mostrato da questo screen qui sotto.