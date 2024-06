Lo Stadio Olimpico ieri ha regalato delle emozioni fortissime! Ultimo durante il concerto ha fatto un annuncio importante: presto diventerà padre e sul palco ha invitato la sua compagna Jacqueline e il dolce momento ha commosso i fan.

Ultimo diventerà papà!

Se da una parte in tantissimi erano concentrati su Croazia-Italia, dall’altra in tantissimi sono accorsi allo Stadio Olimpico di Roma per assistere al concerto di Ultimo. E non un live come tutti gli altri. Stavolta aveva qualcosa di speciale, un qualcosa in più.

Questo perché il cantante e la sua compagna Jacqueline hanno annunciato che aspettano un figlio. Dopo settimane di indiscrezioni in cui circolava questa voce, l’artista sul palco dello Stadio Olimpico ha dato il dolce annuncio, invitando proprio la sua dolce metà sul palco.

Come mostrato dalle immagini sottostanti, l’artista ha invitato al centro del palco Jacqueline. Dopo essersi guardati per qualche istante, lui si è inginocchiato davanti a lei e le ha dato un bacio sulla pancia. Inutile dirvi che il pubblico è letteralmente esploso in un boato. Si è trattato di un momento di grande commozione, suggellato poi da un bacio.

Successivamente ha invitato tutti a fare luci con i telefonini e con le torce e ha chiesto al pubblico di cantare per lui e con lui il ritornello di un suo brano. “Se c’è una cosa che ho imparato da voi è cosa significa famiglia”, ha detto Ultimo ai suoi fan prima di cantare insieme a loro “Quel Filo Che Ci Unisce”.

L’artista si è poi rivolto a Jacqueline e ha rivolto a lei le parole che stava intonando con il pubblico. Infine il cantante e la sua compagna si sono uniti infine in un tenero abbraccio.

Un momento davvero molto toccante che ha emozionato il pubblico e i social. Non solo in pubblico come accaduto ieri, anche in altre occasioni, seppur riservati, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo non hanno nascosto il loro amore. Sono uniti da circa tre anni e sono più innamorati che mai. Il cantautore romano le ha dedicato un brano, dal titolo Altrove uscito recentemente.

Novella2000.it e Novella 2000 si congratulano con Ultimo e la sua compagna Jacqueline per questa meravigliosa notizia. Auguri!