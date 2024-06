Negli ultimi giorni Fedez ha annunciato che a breve avrebbe aperto il suo canale OnlyFans. Ma qual è il primo contenuto postato dal rapper? Adesso sembrerebbe arrivare la risposta.

Il primo contenuto di Fedez su OnlyFans

A seguito della bufera mediatica che lo ha travolto in questi ultimi mesi, solo qualche giorno fa Fedez è tornato a far parlare di sé. A sorpresa infatti il rapper, nel corso di una chiacchierata con Giuseppe Cruciani a La Zanzara, ha annunciato che a breve avrebbe aperto il suo primo canale OnlyFans. Ma non solo. Il cantante ha anche fatto un’importante precisazione, affermando che sul suo profilo non ci saranno contenuti espliciti. In merito così Federico ha dichiarato:

“Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro una collaborazione, un canale. Fa ridere, tutti mi dicono che mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e io tac, apro un canale OnlyFans. Se ci saranno contenuti espliciti? Ma va, ma che. Niente sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i caz*i loro senza fare contenuti di ses*o. Ma più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario”.

A distanza di qualche giorno da questo inaspettato annuncio, pare che Fedez che sia ufficialmente approdato su OnlyFans. Questa mattina così a intervenire sui social è stato il giornalista Mattia Buonocore, che ha svelato quale sarebbe il primo contenuto del rapper sulla piattaforma per adulti. Stando a quanto si legge, il cantante avrebbe postato il backstage del video di Sexy Shop, il suo ultimo singolo in collaborazione con Emis Killa, che sta già scalando le classifiche.

Almeno per il momento dunque non sembrerebbe esserci alcun contenuto esplicito sul profilo OnlyFans di Federico, come del resto aveva già annunciato lui stesso in precedenza.