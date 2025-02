Il sondaggio sulla colonna sonora ideale di Sanremo durante il viaggio in autostrada

Qual è la colonna sonora ideale di Sanremo durante il viaggio in autostrada da parte degli ascoltatori di musica? Ce lo svela Facile.it.

Sanremo, la miglior colonna sonora in autostrada

La febbre da Sanremo inizia a farsi sentire! Eppure sebbene manchi poco alla nuova edizione, molti sono legati ai brani degli ultimi anni.

Facile.it per esempio ha sottoposto un sondaggio chiedendo ai propri utenti quali tra le canzoni vincitrici delle ultime 10 edizioni del Festival di Sanremo sarebbe l’ideale per alleviare lo stress in autostrada, magari davanti a lunghissime code.

A quanto pare a riguardo coloro che seguono Sanremo non hanno avuto alcun dubbio e, grazie a tale sondaggio, ne è nata una bella e interessante classifica. Ma scopriamola insieme e vediamo chi ha avuto la meglio.

La top 10 delle canzoni preferite durante il viaggio

Come detto Facile.it ha chiesto quindi agli italiani quali sono le canzoni preferite di Sanremo durante un viaggio in autostrada e ora abbiamo il risultato. Scopriamo insieme quali sono i brani che preferite per affrontare il traffico.

Vi anticipiamo già che ad avere la meglio è Marco Mengoni e la sua “Due vite”. Ecco la classifica dei brani di Sanremo:

1. Marco Mengoni – Due vite 40,9%

– 2. Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma 37,6%

3. Il Volo – Grande amore 36,0%

Dopo questo terzetto interessante, quali sono tutte le altre canzoni? C’è una sola donna nella classifica, ovvero Angelina Mango, come possiamo vedere dalla quarta posizione a scendere:

4. Angelina Mango – La Noia 32,9%

5. Diodato – Fai rumore 32,5%

6. Måneskin – Zitti e buoni 31,2%

7. Stadio – Un giorno mi dirai 24,3%

8. Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente 24,2%

9. Mahmood e Blanco – Brividi 22,1%

10. Mahmood – Soldi 18,2%

Questo quindi l’elenco delle canzoni preferite di Sanremo dai viaggiatori durante i viaggi nel traffico.