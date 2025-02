A distanza di pochi giorni dalla partenza di Sanremo 2025, è stata svelata come cambierà la programmazione tv durante la settimana del Festival. Ecco quali programmi si fermeranno e quali invece andranno in onda.

Cosa accadrà durante la settimana di Sanremo 2025

Manca una settimana esatta alla partenza del Festival di Sanremo 2025 e finalmente tra pochi giorni ascolteremo le 29 canzoni in gara. Tutto inizia dunque a essere pronto per la prima serata della kermesse e attualmente gli artisti stanno proseguendo le loro prove all’interno del Teatro Ariston. Grande attesa quest’anno per la manifestazione, che vedrà la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Anche stavolta di certo il Festival sarà un vero successo e come accade ogni anno le reti avversarie iniziano a modificare i loro palinsesti.

Sì, perché durante la settimana della kermesse musicale le aziende decidono spesso di mettere in pausa i loro contenuti di punta, per evitare lo scontro diretto con la manifestazione canora. Ma cosa accadrà e quest’anno e quali saranno i programmi che si fermeranno e quali invece andranno regolarmente in onda? Andiamo a scoprirlo.

Partiamo da Canale 5. Come già annunciato qualche giorno fa, nella serata di giovedì 13 febbraio Mediaset trasmetterà una nuova puntata del Grande Fratello, che dunque si scontrerà con Sanremo 2025. Discorso diverso invece per C’è Posta Per Te, che sabato 15 non andrà in onda. Per il resto della settimana invece verranno trasmessi alcuni film in replica. Anche su Italia 1 andranno in onda una serie di film e in più è previsto uno best of de Le Iene. Confermati invece i talk su Rete 4.

Su Rai 3 andrà in onda solamente Federica Sciarelli con Chi L’ha Visto?, mentre su La7 si fermano Zoro e Gramellini. Infine Sky conferma la messa in onda della nuova puntata di Masterchef.