A una settimana dall’inizio del Festival giunge un’indiscrezione secondo cui Fedez si ritira da Sanremo 2025. È davvero così? Ecco cosa è uscito negli ultimi giorni e se questa possibilità, legata anche alle rivelazioni di Fabrizio Corona, è davvero concreta. Vi riportiamo tutti i dettagli.

Potrebbe arrivare il ritiro di Fedez da Sanremo 2025

Ancora il Festival di Sanremo 2025 deve iniziare, ma già ci sono colpi di scena e polemiche non tanto intorno alla kermesse ma ai suoi Big in gara. La scorsa settimana, infatti, a sopresa è arrivato il ritiro di Emis Killa per motivi giudiziari. Il cantante ha quindi preferito farsi da parte e concentrarsi su questi eventi, anche se avrebbe preferito godersi l’evento musicale.

Adesso gira un’altra voce: “Fedez si ritira”. Da dove nasce questa dichiarazione? È davvero così? Il rapper ha annunciato il ritiro? Ovviamente non c’è una dichiarazione ufficiale del cantante (e nemmeno una smentita), ma al momento è solo un’idiscrezione che però deriva da alcune situazioni degli ultimi giorni.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura interrompe il rapporto di lavoro col manager Lucio Presta

Per spiagre tutto bisogna fare un passo indietro e cioè a quando a La Volta Buona Rossella Erra disse: “Sta circolando un’altra voce in questi giorni e riguarda Fedez. Qualcuno dice che potrebbe fare solo l’esibizione di martedì, della prima serata e poi basta. Un ritiro in corsa, potrebbe non continuare”. In quell’occasione il giornalista Domenico Marocchi smentì subito questa voce e anzi riportò che il rapper oltre ad aver già provato il suo brano in gara, “Battito”, aveva anche provato la cover “Bella stronza” per la serata cover in duetto con Marco Masini.

Ora però la voce secondo cui Fedez si ritira da Sanremo 2025 è tornata presente e più forte. A riportarla è stato Gabriele Parpiglia durante il suo programma 100×100 su Studio100. A tal proposito ha riferito: “Ho una notizia che mi hanno riportato. Io so che ci potrebbe essere un ritiro in corsa da parte di Fedez. Se dovesse succedere, noi lo sapevamo prima, Fedez potrebbe ritirarsi dal Festival di Sanremo?”.

Parpiglia ha spiegato che ciò potrebbe accadere a causa di tutto quello che è successo dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona. E ha aggiunto: “Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire. Però alcune sono facili e intuibili. Mettete il caso dovesse essere accolto da fischi o i giornalisti non si concentrassero sulla musica, ma su ciò che è stato dato in pasto ai giornalisti in questo periodo. Ecco, credo che a quel punto non è da escludere l’ipotesi che lui possa davvero ritirarsi dal Festival di Sanremo”.