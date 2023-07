NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

Torna il concerto evento Una Nessuna Centomila

È trascorso poco più di un anno da quando si è tenuto il concerto Una Nessuna Centomila alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Lo show benefico come sappiamo è stato il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne e a salire sul palco sono state le 7 artiste italiane più amate di tutti i tempi. Parliamo di Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Quasi 100 mila sono state le persone che hanno preso parte allo show, e i più di 5 milioni e mezzo di euro incassati sono serviti per aiutare molti centri antiviolenza in Italia e nel mondo.

Adesso, a distanza di un anno, è stata annunciata la seconda edizione del concerto, che promette di diventare un appuntamento fisso. Ma quando e dove si terrà stavolta lo show? La data fissata è per martedì 26 settembre, all’Arena di Verona. Anche stavolta a salire sul palco saranno i grandi nomi della musica italiana, e di certo ne vedremo di belle.

Ma da chi è composto il cast di Una Nessuna Centomila in Arena? Scopriamolo. A salire sul palco saranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Brunori SAS, Elodie, Emma, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin e Tananai. Anche stavolta i proventi del concerto verranno erogati a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, grazie al lavoro di selezione effettuato dalla fondazione Unanessunacentomila, nata proprio grazie all’evento live del 2022.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di martedì 4 luglio, su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali.