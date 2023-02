NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2023

Cosa è accaduto durante la finale di Una Voce Per San Marino

Ieri sera si è finalmente svolta la finale di Una Voce Per San Marino, e a vincere la kermesse musicale sono stati i Piqued Jacks. Il gruppo toscano rappresenterà così San Marino alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che come è noto si svolgerà a maggio da Liverpool. A prendere parte alla manifestazione sono stati anche diversi volti noti, tra cui Ginevra Lamborghini, Francesco Monte (che è stato eliminato in semifinale), Le Deva (che si sono classificate seconde) e anche Lorenzo Licitra, che ha vinto il premio come Miglior Look. A presentare la finale della kermesse è stato nientemeno che Jonathan Kashanian, tuttavia nel corso della diretta c’è stato un incidente hot che non è passato inosservato e che in queste ore ha fatto discutere e divertire il web.

Proprio il conduttore, a un certo punto della serata, si è collegato con l’inviato Irol, che si trovava vicino ad alcuni camerini. Tuttavia dai vetri alle spalle del rapper si è intravista una persona che si stava cambiando, e che è rimasta nuda. A quel punto a prendere la parola è stato proprio Jonathan, che rivolgendosi all’inviato ha prontamente affermato:

“No, ma scusate un attimo. Irol spostati da lì, si stanno cambiando. Sono nudi e siamo in diretta. Ma cosa ridete? Avvisatemi. Ma si è visto qualcosa di troppo? No”.

lord give me strenght also hashtagging #FestivalDaCancao2023 so you can all enjoy THIS #UnaVocePerSanMarino pic.twitter.com/mn1y3IF98a — sтevan 🦞♦️ (@ImStevan) February 25, 2023

Naturalmente l’incidente hot accaduto in diretta a Una Voce Per San Marino ha attirato l’attenzione del web e sui social non sono mancati numerosi commenti ironici. Alcune malelingue tuttavia hanno insinuato che il momento fosse in realtà studiato a tavolino e che dunque non si sia trattato di una gaffe. Nel mentre i Piqued Jacks si preparano per l’Eurovision Song Contest 2033, e di certo non mancheranno le emozioni. A loro va il nostro più grande in bocca al lupo.