Nicolò Figini | 26 Febbraio 2023

Il chiarimento di Chiara Rabbi sulle parole di Davide Donadei

Nelle scorso ore, dentro la casa del Grande Fratello Vip, Davide Donadei ha fatto una rivelazione inaspettata ammettendo davanti ad Antonella Fiordelisi di aver avuto una relazione con una donna famosa. Il vippone ha voluto rivelarne l’identità, ma la ragazza in questione dovrebbe essere di Casoria, in provincia di Napoli.

Molti utenti del web hanno subito ipotizzato che il nome fosse Roberta e tanti hanno chiesto un chiarimento a Chiara Rabbi. L’influencer ha smentito l’identità della donna sui suoi canali social: “Anche su questa tizia abbiamo litigato e io sono passata per matta, gelosa e opprimente“. Successivamente ha rivelato di essersi ritrovata centinaia di messaggi con la stessa domanda, come riporta anche Isa e Chia:

“Mi fa rabbia , ad oggi, questa piccola parentesi perché fondamentalmente è la stessa persona che si proclamava addirittura mia amica. Nel momento di crisi mi propose di fare due o tre giorni insieme in vacanza. Che poi, questa ‘poraccia’ di famoso aveva solo la conoscenza con me”.

In seguito Chiara Rabbi ha continuato il suo sfogo lamentandosi di Davide Donadei. Secondo lei, infatti, avrebbe tirato fuori l’argomento solo per avere una clip in puntata:

“Lui continua veramente a calcare la mano. La cosa curiosa è che esce fuori solo adesso che non ha dinamiche. Ma se vuole la dinamica gliela do io portandovi una lista infinita. Avrei evitato di dirlo per rispetto di quello che c’è stato tra noi. O sta iniziando a fare così di proposito perché è disperato oppure è proprio… Mi subirò l’ennesima giornata di video interessanti. Grazie per il vostro sostegno”.

L’identità di questa donna famosa, quindi, non è stata rivelata. Vedremo se nel prossimo futuro la scopriremo. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Davide Donadei e il GF Vip.