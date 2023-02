NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2023

Sfuma per Francesco Monte la possibilità di partecipare all’Eurovision

In questi giorni si stanno tenendo le semifinali di Una Voce Per San Marino, la tradizionale kermesse musicale dalla quale verrà eletto il rappresentate di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023. Numerosi quest’anno gli artisti che hanno inviato la loro candidatura, e che così si sono esibiti sul palco del festival. Tra loro anche Francesco Monte, che per la seconda volta di fila ha deciso di mettersi in gioco e di provare ad accedere alla manifestazione. In questa occasione l’ex tronista di Uomini e Donne ha presentato il brano inedito Eklissi, che ha superato diversi step, arrivando fin proprio alla semifinale.

Tuttavia le cose non sono andate come previsto, e purtroppo Francesco è stato eliminato. Anche stavolta dunque per Monte sfuma la possibilità di gareggiare all’Eurovision, che come sappiamo quest’anno si terrà a Liverpool. Nel mentre in queste ore sui social sta girando il video dell’esibizione dell’ex tronista del dating show, e il filmato non è passato inosservato.

No scusate interrompiamo le belve perché c’è da ammirare questo capolavoro di arte contemporaneapic.twitter.com/Dj1WoId2ys — Nicolò, ‘un tipo’ (@NicoloC__) February 21, 2023

Francesco Monte tuttavia come sappiamo non è stato l’unico a partecipare a Una Voce Per San Marino. A gareggiare all’interno della kermesse è stata infatti anche Ginevra Lamborghini, che a sua volta però è stata già eliminata. Sabato 25 febbraio nel mentre si svolgerà la finale della kermesse musicale, e finalmente sapremo chi sarà a rappresentare San Marino alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Solo lo scorso anno, come ricorderemo, a trionfare era stato Achille Lauro con Domenica, e non è escluso che anche quest’anno non ci sia un grande colpo di scena. Non resta che attendere dunque per scoprire chi sarà il primo classificato a Una Voce Per San Marino.