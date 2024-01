Uno dei concorrenti del GF sarebbe gay: la rivelazione di Stefano

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Gennaio 2024

Grande Fratello

Stamattina in giardino Greta Rossetti ha scambiato quattro chiacchiere con Fiordaliso e Letizia Petris a proposito di Stefano Miele. La fotografa a un certo punto ha rivelato che il coinquilino avrebbe fatto outing a un loro compagno della Casa: “Non è carino”.

La rivelazione di Stefano Miele

Lo scontro tra Greta Rossetti e Stefano Miele avvenuto nella notte, ha generato diversi dubbi in alcune concorrenti. In giardino l’ex tentatrice si è ritrovata a scambiare quattro chiacchiere con Letizia Petris e Fiordaliso. Entrambe sembrano essere un po’ scettiche sui modi di fare del loro compagno d’avventura e hanno confidato degli atteggiamenti che avrebbero poco gradito.

In particolare pare ci siano state delle frasi dette a farle insospettire, tanto che credono come probabilmente sia arrivato lì semplicemente per spezzare gli equilibri della Casa.

“A me piace Stefano però anche il discorso che ha fatto a te, abbiamo avuto la stessa sensazione”, ha detto Fiordaliso rivolgendosi a Letizia Petris, che ha concordato. Subito dopo la fotografa ha detto che è rimasta infastidita quando Stefano Miele avrebbe fatto delle allusioni su Federico Massaro:

“Sai anche quando mi sono un po’ stranita? Non so se tu c’eri, quando ha detto che Federico è omosessuale”, ha detto Letizia Petris. Fiordaliso dalla sua ha risposto che secondo lei non è così, però in ogni caso non comprende qual è il problema. Letizia ha quindi ricordato quando anche Beatrice Luzzi a titolo di battuta disse lo stesso di lei: “Non è carino quando non c’è una persona presente”.

Fiordaliso allora si è fatta una sua idea, spiegando come, secondo il suo punto di vista, Stefano Miele sia lì semplicemente per provocare e niente più. Greta Rossetti anche ha manifestato scetticismo in questa situazione.

Molti concorrenti hanno avuto da dire sul modo di fare di Stefano Miele fin dal suo ingresso in Casa. E, queste ultime rivelazioni, non fanno che aggiungersi ai fatti precedenti. Come si evolverà ora il tutto?