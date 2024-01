Todaro torna sulla lite con i professionisti e la moglie Francesca ad Amici: cos’è successo nel dietro le quinte

Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Gennaio 2024

Amici 23 verissimo

Ad Amici Raimondo Todaro ha avuto una lite con i professionisti e con la moglie Francesca Tocca. Ma cosa è successo dopo nel dietro le quinte? C’è stato un chiarimento? Cosa ha raccontato il docente del talent show.

La lite tra Todaro e i professionisti

Silvia Toffanin in questa domenica a Verissimo ci ha regalato la presenza di graditissimi ospiti. Tra loro il professore di Amici e coreografo, Raimondo Todaro. Il ballerino è tornato a raccontarsi a 360° tra vita privata e carriera.

Fin da subito la conduttrice ha voluto sapere da Raimondo Todaro quale fosse il suo rapporto con la maestra Alessandra Celentano. In modo scherzoso l’insegnante del talent ha dichiarato che semmai dovesse separarsi con sua moglie, probabilmente la collega è la prima nella sua lista.

A quel punto Silvia Toffanin ha fatto riferimento a quanto accaduto in puntata ad Amici e allo scontro che Raimondo Todaro ha avuto un i professionisti, tra cui proprio Francesca. Sia in puntata così come a Verissimo, Todaro ha ricordato tra una risata e un’altra che la Celentano si era offerta per ospitarlo a casa.

Secondo Raimondo Todaro l’esibizione del suo allievo non era sufficiente perché non era presente lui in sala come supervisore. I professionisti si sono detti feriti da quelle parole e a intervenire è stata anche la moglie e ballerina Francesca Tocca, la quale aveva fatto la battuta: “Facciamo i conti dopo, a casa”.

Riguardo a questo episodio di cui si è parlato in puntata a Verissimo, Raimondo Todaro a voluto spiegare cosa è successo dopo. C’è stato modo di risolvere l’incomprensione avuta? Questo quanto detto:

“Ci siamo chiariti nel dietro le quinte, tutto apposto. Siamo una squadra, mi fido ciecamente di loro. C’è stata qualche incomprensione. Non mi sono espresso male, è il mio pensiero, ma finisce lì. Ho sempre sottolineato quanto il lavoro dei professionisti sia importante”, ha concluso Raimondo Todaro mettendo la parola fine alla vicenda che tanto ha fatto discutere.