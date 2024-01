Stefano e quella frase sull’ex Mirko che ha fatto piangere Greta (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 21 Gennaio 2024

Grande Fratello

Discussione nella notte tra Greta Rossetti e Stefano Miele. Lo stilista infatti l’ha un po’ provocata su Mirko Brunetti e sul triangolo con Perla Vatiero e il cambio d’atteggiamento. Ma ci sono state alcune frasi che sembrano aver infastidito particolarmente Greta…

Lo scontro tra Stefano Miele e Greta Rossetti

Il Grande Fratello ci riserva sempre tanti contenuti e nella notte (quando le telecamere ormai erano spente) si è verificato uno scontro tra Greta Rossetti e Stefano Miele. Mentre l’ex tentatrice parlava con Sergio D’Ottavi e voleva ricevere delle risposte da lui. Mentre l’imprenditore si spiegava con Greta, a un certo punto è intervenuto proprio lo stilista.

Stefano a quel punto ha detto che vedrebbe meglio Sergio e Perla. Greta Rossetti nel sentirgli dire queste cose ha fatto presente che in realtà la Vatiero è impegnata con Mirko Brunetti e dunque non c’è da fare altri accostamenti. Questo atteggiamento non è piaciuto tanto a Stefano Miele che, fuori dai denti, ha detto quel che pensa: “È un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato sia fautrice dell’amore con il tuo ex”.

Affermazione che non ha trovato d’accordo Greta Rossetti, la quale ha dichiarato che “ex è un parolone”. Frase che ha scatenato la reazione di Stefano Miele: “Scusami, ma adesso sono pieno, ok? Mo te ne vai eh?”, mentre appunto la gieffina ha lasciato la cucina per dirigersi in zona beauty seccata.

“Dai che stavo scherzando, era una battuta. Forse perché uno non vuole essere etichettato come…”, ha detto Stefano Miele. Perla Vatiero dalla sua ha provato a giustificare la reazione di Greta. La ragazza è sembrata molto dispiaciuta, così Stefano ha provato a intavolare un dialogo un po’ più tranquillo.

Il gieffino ha raccontato di avere tante amiche che si sono conosciute grazie agli ex e sono diventate molto amiche. Ciò che non è piaciuto a Greta Rossetti è il fatto che Stefano abbia utilizzato la parola “patetico”. A dare manforte al pensiero di Greta ci ha pensato Perla, che ha sottolineato il concetto.

“È il sentire la parola patetico. Era una cosa che a me è venuta da cuore, mi ha toccato un pochettino. Perché è stata dura, tosta”, ha precisato Greta Rossetti. Ad aggiungersi come voce fuori dal coro Monia La Ferrera, che ha fatto notare come ormai quella fase anche mediaticamente sia stata superata.

Stefano Miele ha provato a spiegare facendo sapere di aver trovato eccessivo il fatto che dopo tutto quello che è successo ora Greta sia pro Mirko e Perla. Ma la Rossetti ha fatto presente che se lo dice è perché lo pensa davvero e non tanto per dire.

Nella notte le parole di Stefano portano ad un confronto con Greta 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/nOoh2Fs50h — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2024

Il tutto si è concluso con le scuse da parte di Stefano Miele nei confronti di Greta Rossetti e un abbraccio. Ma anche stamattina la ragazza ha avuto qualcosa da recriminare, specie per una frase detta da Stefano…

Greta “Non ritengo Mirko come mio ex, lui è una persona con cui mi sono frequentata ed è finita.”

Stefano “Ah non è un ex? Perché non ti ha puciato il biscotto?”



Dopo questo, Stefano per me è cancellato. Si è proprio rivelato un maschilista e misogino. #grandefratello pic.twitter.com/L1D7ManRcy — H.✨ (@is16__) January 21, 2024

Probabilmente l’accaduto sarà motivo di discussione in puntata!