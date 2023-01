NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Gennaio 2023

Uomini e donne

Le accuse al Cavaliere di Uomini e Donne

Caos nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri. Nel corso della sfilata infatti Paola è rimasta stranita dal comportamento di Alessandro, che come sappiamo qualche settimana fa ha avuto una breve conoscenza con Gemma Galgani. A quel punto la Dama ha sganciato una bomba, accusando il Cavaliere di fare film a luci rosse. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi chiedo come una persona che si vanta tanto di fare il p**nodivo da giovane, poi si imbarazza se una donna gli apparecchia una tavola. Questa non l’ho capita. Sono racconti che ha fatto a me, che con un amico suo facevano delle riprese, mi ha raccontato questo. Poi se sono cavolate alzo le mani”.

A quel punto a intervenire solo stati non solo Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche Maria De Filippi, che ha affermato di non essere a conoscenza dei fatti. A prendere parola poco dopo è stato lo stesso Alessandro, che replicando alle accuse della Dama di Uomini e Donne ha affermato:

“Tu mi stai accusando di qualcosa. Qua secondo me nessuno è un puritano, no? Probabilmente gli altri non lo dicono. Io lo dico, ho fatto qualche cosa a livello amatoriale. (…) Era un divertimento, a livello amatoriale. È una cosa mia privata che non c’entra niente. Avevo vent’anni, ventidue anni. Io ti vengo a dire quello che facevi tu a vent’anni?“.

Paola e il passato da “””pornodivo””” di Alessandro#UominieDonne pic.twitter.com/6Lnf8fsezE — Roberto Mallò (@robymallo) January 27, 2023

La discussione è andata avanti per alcuni minuti, e a dire la sua è stato anche Gianni che ha così attaccato Paola, insinuando che la Dama di Uomini e Donne volesse denigrare in maniera dispregiativa Alessandro, essendosi sentita, secondo il pensiero dell’opinionista, sedotta e abbandonata dal Cavaliere. Paola però ha precisato di voler solamente far notare come in realtà Alessandro non sia mai stato interessato a Gemma, al punto da non averla mai baciata. Che nei prossimi giorni arrivi un chiarimento tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.