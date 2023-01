NEWS

Nicolò Figini | 27 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il racconto di Onestini su Edoardo Donnamaria

Nella giornata di ieri Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto un acceso litigio. Questo perché l’influencer ha trovato sbagliato che il volto di Forum si sia andato a scusare con Oriana per la nomination che le ha fatto in diretta. Davanti a tutti gli altri concorrenti le ha urlato:

“Tu non accetti le cose come stanno. Tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto. Punto e basta. Non c’entra il fatto della nomination. Ma che ca**o dici. Nominatemi tutti così vado a casa, per stare in questo clima di mer*a. Tu stai fuori di testa. Cane lo dici a tua sorella, imbecille. Stai zitta. Quando Oriana me l’ha detto, mezz’ora dopo è tornata chiedendomi scusa. Te cosa hai fatto? Sei andata a dormire in un altro letto“.

Più tardi Edoardo Donnamaria ha compiuto un gesto che non è piaciuto per nulla al pubblico a casa, ovvero ha strattonato Antonella. In seguito si è anche sfogato con altri vipponi, tra i quali Luca Onestini, facendo delle accuse molto pesanti: “Se lei per passare per vittima all’interno di questo gioco è in grado di accusarmi di metterle le mani addosso, cosa che ha fatto, questo vuol dire che lei è disposta a buttare m**da su di me“. Poco fa Onestini ha anche rivelato un dettaglio sulla condizione fisica di Edoardo.

Edoardo Donnamaria scappa più veloce del vento 💔



Parte 23 (Edo che vomita di nascosto per via dell'ansia, dorme a terra al freddo, parla da solo). Questo ragazzo va allontanato da Antonella.#GFvip #incorvassi #donnalisi #oriele #drojette pic.twitter.com/FYAKm6G5FT — BridgetJones🏳️‍🌈 (@SaraRRSnow) January 27, 2023

Nel video qui sopra Luca afferma di averlo visto piangere e vomitare di prima mattina: “Questa situazione lo sta massacrando. Ieri sera l’ho trovato lì fuori al freddo, scalzo. Quando uno va a vomitare là dietro è tutto fuorché una roba finta“. Attilio ha poi aggiunto di averlo visto parlare da solo. Seguiteci per tante altre news.