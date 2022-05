Alessandro Iannoni lascia l’Isola dei famosi per l’Università

Alssandro abbaondona l’Isola dei famosi

Questa sera, in origine, sarebbe dovuta andare in onda la finale de l‘Isola dei famosi ma, visto il successo, Mediaset ha deciso di allungare la messa in onda. Ed infatti l’ultima puntata del reality sarà lunedì 29 giugno, quindi tra pià di un mese.

Per questo motivo ai naufraghi sbarcati in Honduras all’inizio è stato chiesto di scegliere se continuare l’avventura o fermarsi. E proprio questa sera lo avrebbero detto in diretta. Ecco che quindi nella prima parte della puntata sono stati rivelate le prime decisioni. Tra queste c’è anche quella di Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro.

A sorpresa, lui ha deciso di abbandonare il gioco e tornare in Italia. Ha confermato questa scelta dicendo di averla fatta per una questione di studi. In pratica Alessandro si era organizzato con gli studi all’Università considerando la finale il 23 maggio. Quindi stare un eventuale altro mese gli è impossibile per quanto riguarda la preparazione degli esami.

In studio tutti sono rimasti sconvolti e hanno cercato di convincerlo a cambiare idea. Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria gli hanno detto più volte che era un peccato, che poteva recuperare in estate gli esami e che potrebbe essere davvero il vincitore dell’edizione. Per lui è arrivata anche una sorpresa: un collegamento video con un suo caro amico il quale ha cercato anche lui di convincerlo a restare in gioco.

L'incoraggiamento di Edoardo ad Alessandro '"Stai facendo un viaggio bellissimo, sei entrato in punta di piedi e ti sei fatto valere" #Isola pic.twitter.com/xoZCQsfRwx — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 23, 2022

Dopo le parole della conduttrice, dei due opinionisti e dell’amico, Alessandro è stato chiamato a dare la sua risposta definitiva. E ha confermato la scelta di tornare in Italia. Ha salutato tutti i suoi compagni, in particolare Edoardo, Guendalina, Nicolas e sua madre Carmen. Proprio lei è scoppiata in lacrime per quanto successo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.