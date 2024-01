Lo stesso profumo e lo stesso specchio: Alessandro e Roberta tornano a stuzzicarsi sui social (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2024

Uomini e donne

Le storie pubblicate da Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno lasciato pensare ai fan di Uomini e Donne che i due abbiano ripreso a stuzzicarsi sui social. Non sfuggono alcuni dettagli come il profumo, lo specchio e una particolare canzone neomelodica…

Uomini e Donne: Alessandro e Roberta si stuzzicano via social

Che cosa sta succedendo tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza del Trono Over di Uomini e Donne? Delle storie Instagram pubblicate nelle scorse ore dai due protagonisti del parterre del dating show non sono sfuggite a molti. Specie perché da ormai alcune settimane stanno intrattenendo il pubblico di Canale 5 con il triangolo che vede coinvolta anche Cristina Tenuta.

Dopo lo stop di Roberta Di Padua per alcuni atteggiamenti poco graditi e il punto che Cristina Tenuta ha messo alla frequentazione con Alessandro Vicinanza, non sono mancate le liti. Roberta ha anche rifiutato un ballo con il cavaliere durante la puntata di Uomini e Donne. Ma poi che è successo? Perché alcune mosse social stanno facendo dubitare i telespettatori!

La dama di Uomini e Donne su Instagram ha postato uno scatto particolarmente sensuale che ritrae la sua gamba poggiata sul piano. Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato dalle storie di Roberta Di Padua: il profumo rosso.

Sbirciando il profilo di Alessandro Vicinanza è apparso un video, sempre tra le storie, in cui ha lo stesso profumo, che ha “indossato”, per poi guardare dritto verso l’obiettivo, con fare deciso. Ma anche lo specchio è molto simile. E pare che anche la canzone scelta non sia un caso. Un pezzo neomelodico che avrebbe un particolare significato per entrambi.

Le storie Instagram di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza – Uomini e Donne

Gli utenti del web, che stanno molto attenti alle vicende che coinvolgono i protagonisti di Uomini e Donne, non si sono lasciati scappare questo botta e risposta tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Una di loro a Isa & Chia ha messo in evidenza anche alcuni aspetti delle due storie postate.

La canzone neomelodica pare infatti che Alessandro Vicinanza l’abbia scoperta proprio grazie a Roberta Di Padua, che a quanto pare ne è una grande fan. Mentre invece quando lui è ritornato nel parterre di Uomini e Donne, la dama ha parlato spesso di un profumo. Nemmeno a dirlo è lo stesso presente nella foto e nel video.

Bisogna dire che proprio Roberta Di Padua aveva parlato di alcune storie di Alessandro che pensava fossero riferite a lei, tra cui proprio quella del profumo. Questo la lasciato supporre quindi che la dama e Alessandro Vicinanza abbiano iniziato a punzecchiarsi sui social ancora una volta, ma non è chiaro se per un “corteggiamento” a distanza o solo per il gusto di vedere la reazione dell’altro.

Forse c’è ancora una possibilità per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza o si tratta di una casualità. CI sarà senza dubbio da attendersi una reazione da parte della dama Cristina nelle prossime puntate di Uomini e Donne….