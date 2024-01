Ex prof di Amici cacciato dal talent a causa di un allievo: “Chiusura totale da parte di Maria”

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Gennaio 2024

Amici

In un podcast un ex prof di Amici ha svelato di essere stato cacciato a causa di un allievo: “Chiusura di Maria”

Durante un’intervista un ex prof della scuola di Amici ha raccontato di essere stato cacciato dal talent a causa di un allievo. A causa di questo episodio ha svelato che ci sarebbe stata una netta chiusura da parte della conduttrice Maria De Filippi. Scopriamo di chi si tratta….

Ex prof: “Cacciato da Amici perché…”

Ospite del podcast Umani molto umani, un ex prof di Amici ha raccontato la sua esperienza nel talent. Nel corso della chiacchierata ha confessato un aneddoto, mai raccontato, vissuto nel periodo in cui è stato insegnante e che avrebbe coinvolto un allievo.

Ma chi è il docente il questione? Marco Maccarini. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi in passato ha avuto modo di lavorare ad Amici, ma a quanto pare la sua presenza è durata ben poco per via di un episodio particolare. Stando al racconto Maccarini ha svelato che una sera mentre si trovava a cena in albergo avrebbe visto un ballerino in lacrime. Il ragazzo in questione sarebbe Andreas Muller. Vedendolo triste si sarebbe avvicinato, invitandolo a non prendersela troppo, dato che molte cose possono magari essere accentuate.

Durante la chiacchierata nel podcast Marco Maccarini ha affermato che per lui, stanchissimo per la “situazione faticosa” che non sentiva sua, era difficile non parlare con i ragazzi. Mentre una sera si trovava a cena con Kledi, ha visto Andreas già di corda, che piangeva tantissimo. Così gli ha detto appunto di farsi scivolare tutto.

Lui ha voluto rassicurarlo perché ha capito che in quel momento il ballerino di Amici aveva bisogno di un supporto: “Tu non devi prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cose sono accentuate anche dallo spettacolo. Se ti hanno detto una cosa, tu usala a tuo favore, ma non chiuderti dietro quella cosa lì, devi immergerti in questo spettacolone“.

Queste le parole dette da Marco Maccarini che sarebbero state travisate però dalla produzione e da Maria De Filippi. L’ex prof di Amici ha svelato infatti di aver ricevuto una chiamata il giorno successivo. Uno dei produttori piuttosto seccato gli avrebbe domandato: “Tu hai detto ad Andreas che questo è tutto un circo? Perché lui sostiene questo”. Maccarini ha smentito questa versione, spiegando che Andreas avrebbe travisato tutto.

A quanto pare però l’episodio avrebbe avuto delle ripercussioni, tanto da interrompere la collaborazione con Amici per l’anno a seguire: “Da allora secondo me Maria De Filippi, che ha sentito questa cosa e mi ha fatto subito chiamare deve aver pensato… perché c’è stata una chiusura proprio totale…”

Questa la versione data da Marco Maccarini. Vedremo quindi se ci sarà una contro risposta dalle parti coinvolte, sebbene siano passati tanti anni dal suo addio ad Amici.