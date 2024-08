Stando alle indiscrezioni emerse di recente, tra i prossimi tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne ci sarebbe anche l’ex fidanzata di un noto e amato ex corteggiatore del dating show.

Nuove indiscrezioni su Uomini e Donne

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne e ormai i motori del dating show di Maria De Filippi iniziano a scaldarsi. A fine mese infatti inizieranno le registrazioni delle nuove puntate che andranno in onda su Canale 5 a settembre e anche stavolta senza dubbio ne vedremo di belle. Nel mentre in queste settimane sono numerose le indiscrezioni emerse sul programma, che tuttavia non sono ancora state confermate dalla produzione.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, uno dei fidanzati dell’ultima edizione si schiera dalla parte di Alessia e critica Lino

Si mormora infatti, tra le altre cose, che Gemma Galgani potrebbe non fare ritorno in studio. Solo qualche giorno fa infatti la storica Dama del Trono Over è stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso. A quel punto i pettegolezzi si sono fatti sempre più insistenti. Ma non solo. Non mancano anche le voci di corridoio circa un possibile ritorno di Ida Platano, che dopo la deludente esperienza da tronista potrebbe rimettersi in gioco per trovare la potenziale anima gemella.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Alessandra Pierelli debutta come cantante

Non mancano ovviamente anche i rumor sui prossimi protagonisti del Trono Classico e solo nelle ultime ore è giunta una nuova indiscrezione. Stando a quanto riporta Amedeo Venza infatti pare che tra i tronisti potrebbe esserci anche l’ex fidanzata di un noto e amato ex corteggiatore del dating show. L’esperto di gossip tuttavia non fa il nome della persona in questione ma di certo tanta è la curiosità dei fan del programma.

In questi giorni intanto si è anche parlato del possibile ritorno del trono gay, attesissimo da tutto il pubblico. Ma cosa accadrà dunque nel corso della nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo.