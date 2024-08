Tira e molla continuo quello tra Lino e Maika di Temptation Island. Il fidanzato e la tentatrice stavano insieme, poi una presunta rottura, poi fatta la pace e adesso di nuovo rottura, ma pare definitivamente. A rivelarlo è proprio l’ex compagno di Alessia che ha sorpreso tutti con una storia Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Lino e Maika sono tornati single, finita la storia tra i due ex volti di Temptation Island

Usciti da Temptation Island insieme dopo la rottura di lui con la fidanzata Alessia, Lino e Maika avevano iniziato a frequentarsi e a mostrarsi insieme. Qualche giorno fa, poi, sono apparse frasi ambigue nelle loro storie Instagram che hanno fatto pensare alla rottura. C’erano stati in effetti dei problemi, ma poi lui era andato da lei a Roma e avevano fatto pace. Tra l’altro avevano anche postato una foto insieme sorridenti e felice.

Tutto è bene quel che finisce bene, ci verrebbe da dire, ma adesso i due ci hanno sorpreso di nuovo. Sì perché a quanto pare Lino e Maika si sono lasciati e questa volta definitivamente. Lui ha scritto un lungo post tra le storie Instagram che non lascia dubbi:

“Ora mi direte che sarò pazzo, è vero ci sta. Volevo semplicemente sottolineare che non voglio fare né audience, né voglio far parlare i giornalisti etc. Ma ci tenevo a dirvi questa cosa perché voglio anche preservare la mia reputazione e condividere cose importanti di me con voi. In tutto ciò vi aggiorno che la situazione con Maika è finita totalmente già dall’ultima volta che ci siamo visti. Quindi vi dico che il rapporto è giusto che lo chiuda per una cosa molto più importante che non dirò mai, perché non racconterò cose nostre private e dettagliate”

Lino ha quindi dichiarato ufficialmente di essere single: “Questo è solo un cenno per dirvi che da oggi sono un ragazzo single a tutti gli effetti come lo stesso anche lei. Ed è giusto perché non voglio passare sempre per lo stron** della situazione. Nel caso che mi becchiate semplicemente ad avere altre conoscenze, non voglio passare per la persona traditrice etc etc. Da questo momento sono a tutti gli effetti un ragazzo single ed è giusto che io faccia ciò che voglio della mia vita come anche lei. Quindi, vi chiedo gentilmente, qualsiasi cosa io non devo dar conto più a nessuno, grazie”.

Dopo queste frasi, c’è davvero poco da aggiungere.