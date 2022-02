Uomini e donne, Andrea Nicole e Ciprian vogliono adottare dei bambini

1 Andrea Nicole e Ciprian il matrimonio e i figli

Usciti da Uomini e donne tra molte polemiche, poi risolte, Andrea Nicole e Ciprian si stanno godendo la loro relazione e, nonostante la distanza, si vedono molto spesso. Dopo la loro ospitata nel dating show di Maria De Filippi, i due sono stati intervistati dal magazine del programma. E in questa occasione hanno parlato dei loro progetti futuri.

Primo fra tutti c’è una convivenza, come riferito proprio dall’ex tronista: “Per esigenze di lavoro di Ciprian che ha due impieghi. Mi è sembrato giusto spostarmi verso di lui visto che, ora come ora, lavorativamente sono più libera.” Mentre lui ha detto: “È stata un’idea di entrambi. Andrea Nicole già aveva pensato di trasferirsi a Roma e a quel punto l’idea di vivere insieme è venuta da sé.”

Ma dopo la convivenza la coppia pensa anche ad altri passi molto importanti. Alla domanda se avessero in cantiere il matrimonio e l’adozione di figli, Ciprian non ha esitato a rispondere:

“Decisamente sì. Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente.”

Andrea Nicole e Ciprian hanno anche parlato di quello che è successo a Uomini e donne. Ricordiamo infatti che lui è andato a casa di lei senza la redazione e hanno passato la notte insieme per poi raccontare tutto il giorno successivo. Ed è proprio per questo che in studio hanno subito degli attacchi brutali.

Ecco come hanno vissuto quel momento…