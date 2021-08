1 Il ritorno di Ida e Riccardo (e non solo)

Il giorno 24 e 25 agosto si sono verificate le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Il Vicolo delle News ha fornito alcune delle anticipazioni più succose. Oltre alla presentazione dei quattro tronisti, come vedremo, ci sono stati anche importanti ritorni, tra cui quello di Ida e Riccardo, oltre che degli opinionisti Gianni, Tina e Tinì.

Su Ida Platano, stando a quanto emerso dal sito, possiamo dire che ha effettuato due esterne. A corteggiarla sono arrivati, infatti, due ragazzi. Vedremo come si evolverà il suo percorso. Nel parterre di Uomini e Donne si sono rivisti anche Armando Incarnato (anche lui ha avuto modo di uscire con una ragazza che sembra interessargli molto), Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri.

Proprio questi ultimi pare che durante la puntata di Uomini e Donne abbiano avuto un battibecco. Gemma, tra l’altro, ha anche confermato i rumor che parlavano di alcuni ritocchini di chirurgia estetica. La dama torinese ha confessato di essersi rifatta il seno e una leggera sistematina alle labbra. Il fatto non sembra aver lasciato impassibile l’opinionista Tina Cipollari, che ha avuto qualcosa da ridire. Si è verificato uno scontro tra loro.

In studio presente, infine, anche una coppia che sta insieme da ben 10 anni. Non è stato rivelato, però, di chi si tratta. Ma le anticipazioni sulle prime tre puntate di Uomini e Donne non sono finite qui, perché abbiamo scoperto anche chi sono i tronisti e ne contiamo ben 4! Scopriamoli insieme…