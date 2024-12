Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 10 dicembre 2024. Ecco cosa è accaduto durante la puntata che vedremo presto in onda su Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over

Puntuali tornano le anticipazioni di Uomini e Donne, gentilmente riportate da LorenzoPugnaloni.it. Ieri 10 dicembre 2024 è stato tempo di nuove registrazioni e abbiamo scoperto cosa si è verificato nel corso della puntata. Partiamo dal Trono Over.

Per prima cosa sappiamo che c’è stato il ritorno di Pinuccia. L’ex dama ha presentato la sua nuova canzone nel programma che l’ha fatta conoscere al pubblico. Tra i momenti divertenti Pugnaloni segnala anche un nuovo gavettone che Tina avrebbe rifilato a Gemma. Vedremo poi i dettagli nel corso della puntata di Uomini e Donne, queste sono solo le prime anticipazioni.

Si è verificata poi anche una rottura. Il cavaliere Diego e la dama Claudia infatti hanno deciso di interrompere la loro conoscenza.

Sempre dal Trono Over sappiamo che Fabio sta continuando a conoscere e uscire con un’altra donna. Si tratta di un’altra dama del parterre. Lui però ha chiesto a Gemma di fare pace durante un ballo e lei si è commossa. Maria gli ha concesso di ballare insieme, ma il momento è comunque durato poco.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che Mario ha chiuso con una dama che stava conoscendo. Anche con lei ci sarebbe stato un bacio quando l’ha accompagnato in aeroporto.

Queste tutte le news dal Trono Over di Uomini e Donne!

Trono classico: le anticipazioni del 10 dicembre

Passiamo al Trono Classico e iniziamo subito con Martina De Ioannon. Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che nello spazio a lei dedicato sarebbe accaduto di tutto!

Nella precedente registrazione Gianmarco non era presente, ma ieri pare sia tornato per la tronista, per poi andarsene. Francesco invece era presente in entrambe le giornate e pare abbia deciso di restare. C’è stato anche l’arrivo di altri corteggiatori. Tra questi c’è Nicolò, che nel 2020 scese per Sophie Codegoni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne informano che Gianmarco ha fatto incursione nel camerino di Martina e l’ha baciata senza dire niente. Ciro per questo sembra essersi molto arrabbiato e per tale ragione si è alzato con l’intenzione di andare via. Ha detto che non voleva che lei andasse a riprenderlo in stazione come successo altre volte. In ogni caso Maria ha chiesto alla tronista se volesse parlarci. Per diverso tempo pare che abbiano avuto una conversazione fuori, ma lei è tornata in studio da sola.

Una precisazione arriva anche per il Trono di Francesca Sorrentino. La tronista non ha lasciato il programma. Ha fatto scendere altri corteggiatori. Per lei l’ex gieffino Gianluca Costantino. L’arrivo di persone nuove ha portato Gianmarco, uno dei corteggiatori di Francesca, a lasciare il programma.

Infine si è parlato anche di Michele Longobardi. Il tronista ha portato in esterna Veronica. Tra loro c’è stato un bacio. Questo ha spinto Amal a lasciare lo studio. Michele a Uomini e Donne ha anche eliminato Mary, sostenendo di voler proseguire solo con Veronica e Amal fino alla scelta.

Al momento sono queste tutte le anticipazioni di Uomini e Donne!