Giunge una nuova indiscrezione sul Trono Classico di Uomini e Donne. Il rumor riguarda la prossima registrazione del dating show di Canale 5: potrebbe essere arrivato il momento della scelta per uno dei tronisti! Ecco cosa è emerso dai pettegolezzi.

Uno dei tronisti vicino alla scelta a Uomini e Donne?

Prosegue il percorso dei protagonisti di Uomini e Donne e dalle ultime anticipazioni di cose ne sono successe parecchie. Ora però arriva un nuovo rumor che potrebbe cambiare le carte in tavola semmai dovesse concretizzarsi. Pettegolezzo che riguarda uno dei tronisti del parterre del Trono Classico.

Pare infatti che uno tra Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi sia vicino alla scelta finale? Ovviamente non vi è assoluta certezza su questo, ma un dettaglio della prossima registrazione di Uomini e Donne lo farebbe pensare.

A parlarne sui suoi social è stato LorenzoPugnaloni.it. Nelle scorse ore infatti ha pubblicato un messaggio che ha attirato subito l’attenzione dei telespettatori affezionati a Uomini e Donne e alle vicende dei protagonisti: “Indiscrezione – La registrazione di mercoledì sarà solo di un’ora. Potrebbe registrarsi una scelta”, ha scritto Pugnaloni sul suo account Instagram.

Ovviamente molti utenti dopo la storia postata si sono posti numerose domande. A quel punto c’è stata una doverosa precisazione da parte di LorenzoPugnaloni.it: “Sono solo indiscrezioni, dato che la registrazione durerà un’ora soltanto. Vediamo, non è detto. Ovviamente vi aggiornerò”.

L’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni su Uomini e Donne

Come potete leggere l’esperto del programma ha precisato infatti che non vi è assoluta certezza circa questi rumor e ci sarà dunque da attendere le prossime ore per sapere se sarà effettivamente così.

Il pubblico di Uomini e Donne intanto è in fermento e spera che uno dei protagonisti sia arrivato a una decisione definitiva. Se così fosse e il rumor sul programma dovesse concretizzarsi, di chi si tratterà?