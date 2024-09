Andiamo a scoprire cosa è accaduto nel corso della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre 2024. Ecco tutti gli spoiler e le news sul dating show di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è accaduto nel Trono Over

Tra pochi giorni partirà su Canale 5 la nuova attesa edizione di Uomini e Donne e di certo il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà quest’anno all’interno del dating show. Nella giornata di mercoledì 18 settembre 2024 nel mentre si è svolta una nuova registrazione e come al solito ne abbiamo viste di belle. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprire le anticipazioni, come sempre riportate da Lorenzo Pugnaloni. Ospiti in studio sono stati Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che solo pochi giorni fa si sono uniti in matrimonio.

LEGGI ANCHE: Il GF si fa piccante! Un concorrente ammette: “Ho rapporti intimi anche per sei ore di fila” (VIDEO)

Per quanto riguarda il Trono Over, la puntata si è aperta con Gemma Galgani che ha deciso di chiudere la conoscenza con Raffaele, non essendoci un reale interesse, e di proseguire la frequentazione con Valerio. La Dama e il Cavaliere hanno anche già avuto modo di vedersi ma a intervenire sono state Tina e Barbara, che hanno messo in dubbio l’interesse di Valerio. Il Cavaliere ha ovviamente smentito le accuse ed è così partita un’accesa discussione.

Come ci svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, in studio c’è stata la prima sfilata femminile dell’anno, che è stata vinta da Alessia. Per Mario Cusitore è scesa Maura e il Cavaliere ha deciso di tenerla. Poco dopo tra l’ex corteggiatore di Ida Platano e Armando Incarnato è scoppiata una furibonda lite. Tutto è iniziato quando Mario, che si trovava a centro studio per parlare delle esterne avute con Morena e Margherita, ha accusato le due Dame di comportarsi in maniera differente in studio rispetto all’esterno.

A quel punto a dire la sua è stato Armando, che ha attaccato Mario prendendo le difese delle due Dame ed è così partita una lite furibonda, che ha richiesto l’intervento della stessa Maria De Filippi.

Ma andiamo a scoprire altri spoiler e news dalla registrazione.

La lite tra Armando e Mario

Andiamo a scoprire come proseguono le anticipazioni e cosa è accaduto durante la registrazione di Uomini e Donne.

Dopo aver iniziato a litigare, Incarnato ha chiesto a Cusitore se avesse ancora il tatuaggio dedicato a Ida, e quando Mario ha risposto in maniera affermativa, Armando lo ha accusato di essere solo in cerca di visibilità.

La lite è andata avanti per diversi minuti, quando a un tratto Incarnato è scoppiato a piangere. A fine registrazione il Cavaliere ha poi spiegato il motivo, raccontando un retroscena sul suo passato. Armando ha svelato che spesso nella sua vita si è sfogato contro qualcuno non perché ce l’avesse con la persona in questione ma per motivazioni che lo riguardavano nel personale.

Ma che altro è accaduto nel Trono Over durante la registrazione? Sabrina ha raccontato di aver ricevuto un invito da parte di Gabriele per trascorrere un weekend a Venezia. La Dama tuttavia, dopo che il Cavaliere aveva affermato di voler conoscere anche altre donne, ha cercato a sua volta di conoscere Angelo. Quest’ultimo tuttavia si è ritirato.

Vediamo ora gli spoiler e le news sul Trono Classico.

Uomini e Donne anticipazioni: cosa è accaduto nel Classico

Vediamo ora cosa ci dicono le anticipazioni di Uomini e Donne per quanto riguarda il Trono Classico.

Francesca ha fatto ben 4 esterne. Nel corso di una di esse ha letto una lettera nella quale ha fatto uno sfogo personale, spiegando il suo stato d’ansia. I corteggiatori hanno così compreso e si sono dichiarati pronti nel sostenerla.

Di Alessio, Michele e Martina non si è parlato.

Ricordiamo che da lunedì 23 settembre su Canale 5 parte ufficialmente la nuova edizione del dating show. Appuntamento come sempre alle 14.45.