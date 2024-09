Luca Giglioli, concorrente Nip, del Grande Fratello 2024 ha rivelato durante una chiacchierata di riuscire ad avere rapporti intimi con una persona anche per sei ore di fila. Ecco il video.

La confessione hot di Luca Giglioli

Come in ogni edizione del Grande Fratello che si rispetti non possono mancare di certo i discorsi ‘a luci rosse‘ o litigate tra i concorrenti. Solo ieri il protagonista assoluto è stato Lorenzo Spolverato, il quale è stato prima ripreso dalle telecamere mentre si metteva una crema nelle parti intime e poi mentre affermava di essere contro le mutande:

“No, mai usate le mutande. Pantaloncini senza mutande, dormo senza mutande. Non le ho, sono contro le mutande. Voglio che si senta libero”.

Nella serata invece anche Luca Giglioli si è lasciato andare a delle confessioni piccanti davanti ad altri inquilini. Qui sotto lo possiamo vedere mentre parla con Jessica Morlacchi, Javier Martinez e Yulia Bruschi. Il concorrente Nip del Grande Fratello afferma di poter avere dei rapporti intimi anche per sei ore di fila:

“Dopo anche ‘lui’ è stanco. In sei ore si fa tanto, ci sono tante cose da fare. Ma che annoiare? No, bello! Poi fai un pisolo di 20 minuti, ti sveglie e… Mamma mia”.

jessica scioccata da lady oscar che dice che scopa per 6 ore di fila#grandefratello pic.twitter.com/LqzngXshKF — callate la puta boca (@Klaus2399) September 18, 2024

Tutti intorno a Luca Giglioli sono rimasti a bocca aperta e Jessica è stata la prima a commentare: “Sì, ma poi a lei devi attaccare una flebo, la porti fuori svenuta. MA che fate?“. Dopo un breve intervento di Yulia ha parlato anche Javier, il quale ha ammesso che sei ore sarebbero effettivamente troppe.

Sul web, nei commenti del video, si sono divertiti tutti con le parole di Luca mentre dall’altra parte ci sono utenti che pensano abbia detto una piccola bugia: “Vuole fare il fenomeno“. Rimaniamo in attesa di altri discorsi divertenti e hot che sicuramente continueranno ad capitare nelle prossime settimane.