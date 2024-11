Una puntata ricca di colpi di scena quella di Uomini e donne registrata il 19 novembre e di cui abbiamo le prime anticipazioni. Infatti ci giunge notizia che due importanti protagonisti se ne sono andati: il tronista Alessio e il cavaliere Mario. Ecco cosa è successo.

Il tronista Alessio e il cavaliere Mario lasciano Uomini e donne

Un vero e proprio caos quello che c’è stato nella registrazione di oggi, 19 novembre, di Uomini e donne. Infatti a prima notizia che è giunta dai presenti tra il pubblico è il fatto che due grandi protagonisti di questa edizione del dating show se ne sono andati. Si tratta del tronista Alessio e del cavaliere Mario.

Partiamo dal primo e dobbiamo fare un passo indietro. Infatti nella registrazione di ieri è arrivata una segnalazione su di lui. In pratica il tronista è stato visto in alcuni locali insieme a una ragazza (non appartenente al programma). Le corteggiatrici si sono quindi molto arrabbiate e hanno voluto capirci di più. A questo punto lui e le ragazze sono usciti dallo studio per vedere le foto della segnalazione, ma non sono più rientrati.

Cosa è successo quindi nella puntata di Uomini e donne registrata oggi? Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, dietro le quinte Alessio ha detto alle sue corteggiatrici che quella nella segnlazione era solo un’amica. Una corteggiatrice gli ha chiesto cosa avesse fatto quella sera e lui ha risposto che era uscito con gli amici, ma aveva precedentemente raccontato che era uscito con i genitori. In studio Jenny si è quindi eliminata e altre quattro ragazze hanno fatto lo stesso.

Una di queste corteggiatrici ha detto di aver saputo che lui aveva fatto delle serate con Mario. Il tronista non ha negato, aggiungendo che è capitato perché hanno amicizie in comune. Gianni Sperti è quindi andato contro Mario e Alessio. Quest’ultimo ha provato a parlare, ma è stato invitato a lasciare lo studio visto che era anche rimasto senza corteggiatrici. Anche Mario ha lasciato il programma, dicendo che non è attratto da nessuna ragazza e quindi preferisce andarsene.