Una nuova puntata di Uomini e donne è stata registrata nel pomeriggio del 4 settembre e abbiamo le anticipazioni. Oltre all’arrivo della nuova tronista, sono scesi nuovi corteggiatori tra cui qualche volto molto noto al pubblico. Vediamo quindi tutto quello che è successo e che vedremo presto in TV.

Anticipazioni Uomini e donne: l’ex di Antonella Fiordelisi tra i corteggiatori

Da poco si è conclusa una nuova registrazione di Uomini e donne e abbiamo quindi le prime anticipazioni grazie alla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Come vi abbiamo riferito nel corso della giornata, il trono rimasto vuoto è stato finalmente occupato e a sedersi è stata Martina, ex protagonista di Temptation Island nonché ex fidanzata di Raul.

Con il suo arrivo sono quindi scesi nuovi corteggiatori e tra questi ci sono un paio di volti già noti al pubblico. Il primo è un certo Simone che in passato è stato corteggiatore di Jessica Antonini. Lui però è sceso per conoscere entrambe le troniste e non ha ancora una preferenza. Un altro che è arrivato per l’appuntamento al buio è ancora più noto al pubblico. Stiamo parlando di Gianluca Benincasa, famoso per essere l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi (le fece anche visita all’interno della Casa).

Parlando della nuova tronista, Martina, le anticipazioni di Uomini e donne riferiscono che lei non ha parlato minimamente di Raul in studio e nemmeno di Carlo. Aggiungiamo che voleva eliminare tutti i corteggiatori perché non ha notato nessuno di interessante.

Le vicende del Trono Over e Ida ospite

Come avevano detto già in precedenza, si pensava che il trono vuoto fosse per Ida poiché si vociferava di un suo ritorno. Nella puntata di oggi di Uomini e donne Ida era presente come ospite e le è stato anche offerto di rimanere nel Trono Over, ma lei non ha accettato, quindi al momento non la rivedremo nel parterre. Maria De Filippi l’ha comunque invitata a tornare quando se la sentirà. Mario non era presente e Ida ha detto di rimanere ferma nella sua decisione e che non intende iniziare una relazione con lui.

Parlando proprio del Trono Over, le anticipazioni di Uomini e donne riguardano molto Gemma Galgani. La dama di Torino ha chiuso con Valerio. Tina li ha fatti ballare quattro volte cercando di farli baciare, ma non c’è stato niente da fare. Per un cavaliere che se ne va, però, un altro arriva ed è un ritorno. Stiamo parlando di Raffaele, un signore che aveva già partecipato nel 2017 ed era sceso proprio per Gemma. Ma lei lo aveva mandato via dicendo che secondo lei non era davvero interessato. Si tratta del periodo in cui la Galgani cercava di riconquistare Giorgio. In questo puntata Raffaele è sceso per Barbara, che però lo ha rifiutato. Così Gemma gli ha chiesto di restare.

Dalle anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne abbiamo anche un tentativo di litigio tra Armando e Aurora. In pratica il cavaliere ha provato ad attaccare la dama, ma lei ha detto che non ha intenzione di ascoltarlo quest’anno e lo ha evitato. Diego, invece, sta conoscendo due dame e ha mandato via una donna scesa per lui. In studio lo hanno attaccato.

Infine nel parterre ci sono ancora Alessandro e Maria Teresa. Anche se stanno insieme, su richiesta di Maria De Filippi i due fanno parte del programma così da stare in compagnia.