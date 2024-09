Martina De Ioannon sarà la nuova tronista di Uomini e Donne e i fan, tra l’entusiasmo generale, si sono domandati quali sono state le reazioni di Raul Dumitras e Carlo Marini alla notizia. Ecco le foto.

La reazione di Carlo e Raul al trono di Martina De Ioannon

Vi ricordate Martina De Ioannon? Lei è stata una delle protagoniste dell’edizione estiva di Temptation Island insieme al fidanzato Raul Dumitras. Purtroppo la loro storia è terminata in seguito al falò di confronto e la concorrente ha avviato una breve frequentazione con il tentatore Carlo Marini. Anche questa però è finita e oggi la ritroviamo tronista a Uomini e Donne:

“L’uomo che vorrei accanto mi deve corteggiare. Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita, che condivida i miei stessi valori, che mi faccia perdere il controllo e mi faccia provare quel brividino”.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Todaro vorrebbe lasciare il talent: la reazione di Maria

Ma quali sono state le reazioni di Raul Dumitras e Carlo Marini all’annuncio di Martina De Ioannon? Pare che siano stati del tutto indifferenti perché le loro foto pubblicate su Instagram non riguardano minimamente la loro ex fiamma. Partendo da Raul, per esempio, ha postato uno scatto in cui si mostra mentre fa shopping.

La reazione di Raul Dumitras all’annuncio di Martina De Ioannon

Carlo Marini, invece, ha annunciato una live su Instagram per questa sera alle ore 22. Molti fan si chiedono se sarà proprio in questa occasione che si aprirà rispondendo alle domande dei fan dando il suo pensiero sul Trono di Martina. Non lo sappiamo e lo scopriremo solo questa sera.

La reazione di Carlo Marini

Adesso non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate di Uomini e Donne. Probabilmente, come sappiamo già dalle anticipazioni, Martina De Ioannon arriverà in un secondo momento rispetto agli altri tre tronisti. Forse ne sapremo di più nelle prossime ore, ovvero quando verranno rilasciate le anticipazioni delle nuove registrazioni.