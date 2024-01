Roberta e Armando tornano (e per lui è quasi rissa con Alessandro): le anticipazioni

NEWS

Debora Parigi | 8 Gennaio 2024

Uomini e donne

Tornano le registrazioni di Uomini e donne, la prima del 2024, e abbiamo le prime anticipazioni davvero ricche di colpi di scena. Ci sono stati due grandi ritorni ed è scoppiato un forte litigio in studio. Infatti si è andati vicina alla rissa. Vediamo tutti i dettagli.

Le anticipazioni di Uomini e donne della registrazione dell’8 gennaio

Finite le feste di Natale è ricominciata la messa in onda dei programmi di Maria De Filippi. Oggi pomeriggio, infatti, è tornato in onda Uomini e donne con le puntate registrate a dicembre. E proprio oggi sono ripartite le registrazioni le cui anticipazioni su cosa è accaduto sono state rese note da Lorenzo Pugnaloni che ringraziamo.

A tal proposito, sono tornati in studio sia Armando Incarnato che Roberta Di Padua. Il cavaliere è stato a lungo assente (dopo il suo ritorno per pochissime puntate) a causa di un incidente stradale che lo aveva costretto a restate a casa. La dama, invece, aveva lasciato la trasmissione dopo una delusione d’amore con Alessandro Vicinanza (abbiamo visto proprio oggi pomeriggio quanto successo).

Ma non finisce qui, perché questi ritorni hanno subito suscitato una lite e al centro studio si è sfiorata la rissa. Ad essere coinvolti sono stati Armando e Alessandro. In pratica Armando ha litigato con Cristina e Alessandro, mentre Roberta ha attaccato Cristina. Alessandro ha litigato anche con Gianni, e Tina è stata l’unica che lo ha difeso. Roberta ha invece accusato Cristina di aver fatto la “falsa amica” con lei perché la rassicurava che non le piacesse Alessandro e poi ha continuato a uscirsi.

Infatti le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Alessandro e Cristina si sono visti in questo periodo di pausa dalle registrazioni, sono usciti insieme e hanno anche dormito insieme, ma senza avere rapporti intimi. Aggiungiamo che, dopo vari battibecchi, Cristina ha detto di voler dare l’esclusiva ad Alessandro, ma lui non ha voluto. Il cavaliere ha anche detto di non essere più sicuro di lei e che ci sono tante cose che non gli vanno bene.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Cristian e Brando non sono entrati in studio. Si è invece parlato di Ida Platano che ha litigato con Mario. Il corteggiatore ha detto di non averla cercata e invitata a ballare perché non sapeva come funzionava il programma. Quidi ha ricevuto delle critiche. Comunque alla fine hanno ballato e hanno chiarito. La tronista ha fatto anche tre esterne portando fuori Sergio (due volte) ed Ernesto. Quest’ultimo, quando è entrato in studio ha attaccato Alessandro, il quale si è agitato molto.