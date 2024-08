Siete curiosi di scoprire cos’è successo nel corso delle registrazioni di Uomini e Donne del 28 agosto 2024? Ecco tutte le anticipazioni, le news e gli spoiler sulla puntata intera.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 28 agosto 2024

Cominciamo con le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne del 28 agosto 2024. Stando alle ultime news e agli spoiler del sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni, partendo dal Trono Over, siamo a conoscenza del fatto che torna Armando Incarnato così come Mario Cusitore, ma la vera domanda è se rimarrà nel parterre.

In studio arrivano Alessandro e Roberta Di Pauda e scoppia una pesante lite con Armando perché viene rivangato il passato. Il Cavaliere ripete che Alessandro ha preso in giro Ida quando l’ha corteggiata.

Mario Cusitore, intanto, è tornato in studio perché desiderava un confronto con Ida ma la Platano era assente per motivi di salute. Ernesto, però, ha rivelato che il Cavaliere si è sentito con Cristina per tutta l’estate perché la Dama voleva conoscerlo. Tuttavia Mario l’ha sempre respinta chiedendo di essere solo amici. Gianni Sperti domanda a Mario se rimarrà nel parterre ma esce dallo studio.

Gemma Galgani era presente e per lei sono scesi due uomini. Durante le registrazioni della prima puntata di Uomini e Donne del 28 agosto 2024 non si è parlato di Temptation Island. Si pensa che questo segmento verrà rimandato alla settimana successiva, staremo a vedere.

Chi sono i tronisti di Uomini e Donne 2024

Nella giornata del 28 agosto 2024, la stessa delle anticipazioni relative alle registrazioni di Uomini e Donne, sappiamo chi sono i nuovi tronisti.

Si tratta di Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, Francesca Sorrentino (già vista a Temptation Island) e Alessio.

Alcuni spoiler lasciano intendere che la quarta tronista potrebbe essere ancora una volta Ida Platano, ma era assente nella prima puntata e dovremo attendere per capirlo.

Quando inizia?

Dopo aver parlato approfonditamente delle news e degli spoiler sulle anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne del 28 agosto 2024, adesso dobbiamo capire quando inizia.

Il programma condotto da Maria De Filippi va in onda a partire da lunedì 9 settembre 2024. Così da dare il tempo alla produzione di avere qualche registrazione su cui lavorare.

Dove vedere Uomini e Donne in streaming

Ora che siamo a conoscenza di tutte le anticipazioni relative alle registrazioni di Uomini e Donne del 28 agosto 2024 possiamo passare a dove vederlo in streaming.

Come sappiamo il dating show va in onda su Canale 5, di conseguenza è possibile recuperare le puntate intere molto semplicemente. Se vi siete persi la diretta, infatti, potrete accedere alle piattaforme Meadiset Infinity e WittyTV.

L’accesso in entrambi i casi è gratuito. Nel primo caso dovrete solo inserire una mail e una password valide, mentre nel secondo caso non servirà nemmeno questo!