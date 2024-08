Oggi si è svolta la registrazione della prima puntata della prossima edizione di Uomini e Donne, durante la quale sono stati presentati i nuovi tronisti. Dopo Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, a salire sul trono è anche Alessio.

Alessio nuovo tronista di Uomini e Donne

Finalmente ci siamo! Oggi pomeriggio presso gli Studi Elios in Roma si è svolta la registrazione della prima puntata della prossima edizione di Uomini e Donne. In studio così sono stati presentati i nuovi tronisti. Attualmente sono stati due gli annunci che hanno sorpreso il pubblico: quello di Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, e quello di Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island. Poco fa come se non bastasse gli account ufficiali del dating show di Maria De Filippi hanno anche annunciato il terzo tronista di questa edizione, Alessio.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne parte con il botto! La prima grossa lite e il ritorno di un chiacchierato corteggiatore (ANTICIPAZIONI)

Si tratta di un ragazzo di 31 anni, imprenditore nel settore della ristorazione ed ex militare. Si definisce un tipo estroverso, che ama giocare. Afferma che quando litiga spesso dice cose che non pensa, tuttavia quando capisce di aver sbagliato è disposto a fare due passi indietro e a chiedere scusa. La frase che cita sempre è: “Sono nato leader e leader morirò”. È molto legato alla sua famiglia, in particolare al fratello e alla madre.

Ma cosa spera di trovare Alessio a Uomini e Donne? Il nuovo tronista ha le idee ben chiare e afferma: “Sono due anni e mezzo che sono single. Ho avuto una relazione molto importante. Da questa esperienza mi auguro di provare cose forti, come non provo più da tanto tempo. Essendo amante dei bambini, può essere che appena esco da qui divento padre”.

Ma cosa accadrà durante il percorso di Alessio? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un grande in bocca al lupo al nuovo tronista del dating show di Canale 5.