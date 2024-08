Continua la carrellata dei nuovi tronisti che prenderanno parte alla prossima edizione di Uomini e Donne. Sappiamo che la seconda tronista annunciata è Francesca Sorrentino, che in molti si ricorderanno per la partecipazione a Temptation Island.

Francesca Sorrentino tronista a Uomini e Donne 2024

Questo pomeriggio, poco prima delle anticipazioni relative alla registrazione della prima puntata di Uomini e Donne, è stato annunciato il primo tronista della nuova edizione. Si tratta di Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, che questa volta ha la possibilità di farsi conoscere molto meglio dal grande pubblico.

Subito dopo è stato rivelato che il volto della seconda tronista del dating show e in questo caso stiamo parlando di Francesca Sorrentino. Anche lei è un nome noto per chi è appassionato delle trasmissioni di Canale 5, infatti non molto tempo fa ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Manuel Maura. Purtroppo, dopo vari tira e molla, la relazione è terminata e adesso è pronta a rimettersi in gioco.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Alessio è il terzo tronista della nuova edizione

Come vediamo qui sotto il video presentazione si apre con alcune immagini di Francesca nel reality condotto da Filippo Bisciglia, poi la scena cambia e si presenta. Per chi non la conoscesse ha 24 anni e abita in provincia di Frosinone, lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica accanto ai bambini affetti da autismo.

“Amo prendermi cura degli altri e forse questo è uno dei grandi problemi della mia vita. Perché tendo a mettere al primo posto gli altri invece di me stessa”.

Si definisce ingenua, generosa, leale, simpatica e una maniaca del controllo. Poi non manca una parentesi sulla sua ultima relazione. La nuova tronista di Uomini e Donne è single da giugno 2024: “La relazione è durata tre anni e mezzo, ci ho voluto riprovare ma le cose non sono andate. Mi ha insegnato tanto e non voglio più mettermi al secondo posto“.

A Uomini e Donne Francesca Sorrentino si augura di trovare un amore forte e duraturo come quello di genitori, che stanno insieme da 25 anni: “Sono l’ideale dell’amore, dopo tanti anni di matrimonio non è scontato“.