1 Le prime anticipazioni di Uomini e Donne

Mancano ancora diverse settimane al ritorno della nuova edizione di Uomini e Donne, ma la grande macchina del dating show si è già messa in movimento. Attualmente infatti la redazione del programma di Maria De Filippi è già alla ricerca dei nuovi tronisti, e di certo potrebbero esserci delle grosse novità. Ma non solo. Gli autori infatti si stanno anche occupando del Trono Over, e non mancheranno dei nuovi ingressi, oltre che naturalmente alcuni dei volti che già conosciamo e amiamo. Come sappiamo nelle ultime settimane si è a lungo discusso di Gemma Galgani e del suo ipotetico addio alla trasmissione.

Secondo le indiscrezioni infatti la storica Dama del dating show potrebbe prendersi una pausa, dopo aver passato anni alla ricerca dell’amore, senza però riuscirci. Attualmente però non è ancora chiaro cosa accadrà e se davvero Gemma non prenderà parte alla prossima edizione. Tuttavia tra poche settimane, quando inizieranno le registrazioni, sapremo finalmente la verità. In queste ore nel mentre sono giunte delle nuove indiscrezioni.

La pagina Uominiedonneclassicoeover ha infatti svelato alcune prime anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, annunciando quelli che potrebbero essere i ritorni nel parterre del Trono Over. Stando a quello che si legge, sembrerebbe che a tornare all’interno del dating show potrebbero essere Marcello, Daniela e Fabio! Attualmente però ricordiamo che si tratta solo di indiscrezioni, e solo nelle prossime settimane sapremo chi sarà realmente a tornare.

Nelle ultime ore intanto a finire al centro dell’attenzione sono state ben due coppie del Trono Classico, che starebbero attraversando un periodo di crisi. Andiamo a rivedere di chi si tratta.