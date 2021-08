Anticipazioni prima puntata Uomini e Donne: presentata la prima tronista transgender

1 Anticipazioni Uomini e Donne: svelata la tronista transgender

La news lanciata da Dagospia nelle scorse settimane sulla possibilità di vedere una tronista transgender nel programma di Maria De Filippi ha trovato delle conferme con le anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne. Ma ricordiamo quanto annunciato dagli amici di Dagospia nei giorni scorsi:

«BOMBA UOMINI E DONNE! ERA UN UOMO, ORA È UNA DONNA: A SETTEMBRE SARÀ SUL TRONO. Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima. La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa. L’edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono over e trono classico, quest’ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini. L’identità della tronista è al momento segreta».

Ha scritto poco tempo fa il sito di Roberto D’Agostino parlando di Uomini e Donne. Adesso ne abbiamo la certezza effettiva. Ieri pomeriggio è stata registrata la prima puntata della nuova stagione e, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, ci sarà una grande novità. Vedremo, infatti, la prima tronista transgender. Lei si chiama Andrea Nicole.

Al momento il sito non ha raccontato altro e ulteriori dettagli li scopriremo nelle prossime ore. Sappiamo, però, attraverso le anticipazioni di Uomini e Donne, che non era sola. Ecco quanto riportato da Il Vicolo:

«Oggi sono ricominciate le registrazioni di Uomini e Donne e come era stato anticipato tra i tronisti troviamo la prima trans della storia del programma: Andrea Nicole. Accanto a lei anche due tronisti uomini di cui se riusciremo vi sveleremo qualcosa in più domani insieme ad altri dettagli anche sugli over immancabilmente presenti!»

In attesa di ulteriori dettagli su Andrea Nicole e sugli altri due tronisti di Uomini e Donne, andiamo a scoprire i rumor delle scorse ore su due papabili protagonisti…