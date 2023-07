NEWS

Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

Uomini e donne

Segnalazione su Armando di Uomini e Donne

Nuova segnalazione su uno dei protagonisti del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Armando Incarnato torna a far parlare di sé e stavolta per una segnalazione giunta riguardo alla sua vita privata. Uno dei personaggi più chiacchierati del programma ora sembrerebbe essere coinvolto in un nuovo flirt.

A riportare la notizia è Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Stando a quanto si dice sembrerebbe che Armando di Uomini e Donne abbia una frequentazione da circa un mesetto con una donna. Sempre secondo l’opinionista però durerà il tempo di un’estate e tornerà in studio, dicendo di essere single. Ecco quanto si legge nella didascalia della storia postata:

“Praticamente Tananai di Uomini e Donne esce da un mesetto con la stessa persona, ma a settembre tornerà in studio e dirà che quest’estate ha frequentato relativamente una persona ma non è andata”.

La storia di Amedeo Venza su Armando di Uomini e Donne

Un pettegolezzo al momento da prendere con le pinze. Il diretto interessato infatti non ha fatto parola sulla sua vita sentimentale, dunque è difficile capire se effettivamente oggi il suo cuore è o meno impegnato. Nel caso dovesse essere così è certo che Armando Incarnato non possa fare ritorno a Uomini e Donne, in quanto impegnato. Ma potrebbe trattarsi semplicemente di un gossip e in realtà il cavaliere è ancora oggi single.

In ogni caso attendiamo sia lui a fare luce sulla questione. Altro personaggio che potrebbe subire le stesse sorti di Armando, è Riccardo Guarnieri. Anche su di lui si dice che avrebbe una frequentazione (come svelato da Deianira Marzano), ma non è chiaro se è davvero così. Il cavaliere di Uomini e Donne non ha confermato o smentito l’indiscrezione sul suo conto.

Una cosa è certa: ne capiremo di più a fine agosto quando prenderanno il via le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Solo lì capiremo qualcosa in più su ciò che si dice riguardo ad Armando Incarnato e all’acerrimo nemico Riccardo Guarnieri.