Cambio di programmazione per Uomini e donne, si riduce la durata delle puntate

Debora Parigi | 5 Settembre 2023

Annunciati alcuni cambiamenti per quanto riguarda la messa in onda di Uomini e donne. Stiamo parlando di un piccolo cambio di programmazione che non riguarda ovviamente il giorno di inizio di messa in onda e nemmeno l’orario di partenza. Si tratta invece della durata del dating show di Maria De Filippi.

Apprendiamo infatti dalla guida TV di Mediaset Play che la trasmissione avrà il suo inizio lunedì 11 settembre alle 14.45 su Canale 5, ma non finirà più alle 16.10 come accadeva negli scorsi anni. La durata è stata infatti accorciata per dare spazio agli altri programmi di Canale 5. Finirà infatti alle 15.50 o alle 15.55. In pratica avremo tra i 15 e i 20 minuti in meno di trasmissione.

A seguire ci sarà per ora la soap opera La Promessa che, dato il grande successo avuto questa estate, è stata confermata dal palinsesto Mediaset anche per l’autunno 2023. Ma già dal 12 settembre avremo subito dopo il daytime del Grande Fratello (e poi la soap opera). Mentre da lunedì 25 settembre dopo Uomini e donne ci sarà il daytime di Amici, seguito da quello del Grande Fratello e ovviamente la soap opera, quindi Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. Il programma pomeridiano (che non ha più Barbara d’Urso alla conduzione), infatti, ha un inizio anticipato (cioè alle 16.55) rispetto all’orario dello scorso anno. Vedremo se anche questo, dal 25 settembre, avrà un piccolo cambiamento visti i tanti contenuti che Canale 5 manderà in onda.

Parlando del programma di Maria De Filippi, le anticipazioni della prima puntata ci hanno raccontato che ci sarà ospite Pinuccia che canterà la canzone pubblicata questa estate. Inoltre saranno presentati i tre nuovi tronisti: Cristian, Brando e Manuela. Non mancheranno anche tanti volti conosciuti nel parterre visto che il Trono Classico e il Trono Over saranno anche quest’anno insieme.