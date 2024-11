Dopo il drastico calo di ascolti nella puntata del Grande Fratello di martedì 26 novembre, si vocifera che il reality possa chiudere in anticipo la messa in onda. Ecco le ultime indiscrezioni.

Chiusura anticipata per il Grande Fratello dopo il calo di ascolti?

Martedì 26 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality si è trasferito per alcune settimane al martedì per fare posto a La Talpa il lunedì. La scelta ha avuto vari motivi legati sia alla programmazione Rai che sulla scelta Mediaset di puntare su un reality rispetto a un altro. Ma in entrambi i casi i risultati non sono stati ottimi.

Come abbiamo saputo, La Talpa ha chiuso in anticipo per i bassi ascolti riunendo le ultime tre puntate in una sola. Il format non ha totalmente convinto il pubblico, a questo aggiungiamo che al lunedì su Rai1 va in onda la quarta stagione de L’amica geniale. Il Grande Fratello è quindi finito al martedì che però da due appuntamenti vede un concorrente tosto sulla Rai: Belve di Francesca Fagnani. Non solo, su Rai1 va in onda la seguitissima fiction Libera.

Proprio ieri sono arrivati i dati della serata di martedì e la serata è stata vinta proprio da Libera con il 18,8% di share. Un buon risultato anche per Belve che ha totalizzato il 7,1% di share. Ciò ha visto invece un grande calo del GF che si è fermato ad appena il 13,9% di share. Un numero molto basso considerando i dati degli scorsi anni che arrivavano tranquillamente al 20%.

Detto ciò, ecco che girano alcune indiscrezioni sul continuo della messa in onda del reality. Come rivela, infatti, Deianira Marzano potrebbe chiudere in anticipo. All’esperta di gossip un utente ha chiesto se era previsto l’ingresso in Casa la prossima settima di Sara Pilla. Lei ha risposto: “Inizialmente dovevano entrare nuovi concorrenti, ma visto che il GF sta registrando ascolti davvero bassi e non sta andando come previsto, si parla di una possibile chiusura anticipata. Per questo, non penso che alla fine li faranno entrare”.

Ma magari nuovi ingressi potrebbero portare nuovi ascolti. A tal proposito capiremo se il reality chiuderà entro la fine di dicembre o se proseguirà per altri mesi come previsto. Quindi è tutto da prendere con le pinze.

Segnaliamo, infatti, che la puntata del Grande Fratello prevista per sabato 30 novembre è saltata. Non sappiamo se davvero per motivi di ascolti o per altri motivi. Il reality tornerà quindi in onda lunedì 2 dicembre e magari capiremo se in questa giornata gli ascolti alzeranno un po’. Ma ricordiamo che su Rai1 c’è appunto L’amica geniale.