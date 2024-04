Uomini e donne: Barbara furiosa per i voti della sfilata, interviene Maria: “Ma fai sul serio?” – VIDEO

Spettacolo

Debora Parigi | 5 Aprile 2024

Uomini e donne

La sfilata di Uomini e donne si è trasformata in litigio quando a Barbara non è andato bene di avere preso voti più bassi di Cristina

Momento sconvolgente a Uomini e donne quando durante la sfilata Barbara è diventata una furia. La causa sono stati i voti più alti dei suoi ricevuti da Cristina. Questo ha portato a una polemica e a un litigio, tanto che è intervenuta anche Maria De Filippi cercando di sdrammatizzare perché è un gioco. Ma non ha funzionato.

La sfuriata di Barbara a Uomini e donne per i voti della sfilata

Sfilata femminile questo pomeriggio a Uomini e donne con il tema “Ti faccio girare la testa”. Dopo Gemma è stato il turno di Barbara che ha portato il girare la testa in maniera non sensuale e come tutti si aspettavano, ma dando alla frase un altro senso metaforico. In pratica ha portato in scena la sua giornata davvero frenetica, spiegando che a un uomo che entra nella sua vita gira proprio la testa per quante cose fa.

Alcuni non hanno capito questa sua volontà e lei si è lamentata molto in particolare dei 7 ricevuti da Ernesto e Marcello. Li ha accusati di averlo fatto di proposito, ma loro si sono difesi dicendo che semplicemente non era particolarmente piaciuta loro. Ma la vera polemica è nata dopo, quando cioè ha fatto la sfilata Cristina. Lei si è presentata con un abito lungo blu con uno spacco e ha semplicemente sfilato. Gli uomini hanno dato voti molto alti e comunque più alti di quelli a Barbara.

Questo ha portato la dama su tutte le furie, tanto che si è alzata e ha protestato sbraitando. A Uomini e donne è quindi nato il caos con molti dei presenti sconvolti. Lo stesso Gianni è intervenuto dicendole di calmarsi e di prendere la sfilata con ironia. “Hai 50 anni”, le ha detto. Ma lei è andata avanti indispettita.

A questo punto è intevenuta anche Maria De Filippi: “È tutto un po’ esagerato”. Questa frase però non ha suscitato il risultato sperato dalla conduttrice, perché Barbara ha continuato per la sua strada. Ha anche imitato Cristina e non è riuscita a prendere con ironia tutta la sfilata. Poiché la dama insisteva, alla fine Maria De Filippi le ha chiesto molto sorpresa: “Ma fai sul serio?”. E a quanto pare Barbara faceva davvero sul serio.

Tra l’altro nella classifica è arrivata penultima e ha continuato ad avere il volto stizzito e infastidito. Anzi, ha detto che avrebbe preferito essere ultima, così almeno da qualche parte era prima. Alla conduttrice non è rimasto che ridere.