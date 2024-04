Perla Vatiero potrebbe “partire per L’Isola dei Famosi” dopo la vittoria al GF

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In queste ore si sta diffondendo l’indiscrezione secondo la quale Perla Vatiero potrebbe far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2024

Stando alle indiscrezioni che si stanno diffondendo in queste ore pare che anche Perla Vatiero si stia preparando a sbarcare in Honduras. Diventerà davvero una concorrente de L’Isola dei Famosi 2024? Ecco cosa sappiamo.

Perla a L’Isola dei Famosi 2024?

Ormai siamo agli sgoccioli e tra pochissimi giorni avrà inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, più precisamente lunedì 8 aprile 2024. In base alle indiscrezioni sappiamo già che i naufraghi sono sbarcati in Honduras e si starebbero già lamentando per le condizioni in cui dovranno vivere:

“I naufraghi sono arrivati sull’isola e pare che alcuni si lamentino perché non hanno dormito tutta la notte. E una in particolare aveva i piedi come due zampogne a causa della pressione del viaggio in aereo”.

LEGGI ANCHE: Perla Vatiero risponde a chi l’accusa di aver ‘rubato’ la vittoria al GF (VIDEO)

L’identità dei naufraghi è già stata rivelata e tra i più noti possiamo citare il ristoratore Joe Bastianich, il ballerino Samuel Peron e l’ex vippona del Grande Fratello Matilde Brandi. Ma i concorrenti potrebbero non essere solo quelli che sono stati annunciati, in quanto a loro potrebbero aggiungersi anche dei volti inediti.

In queste ore si sta vociferando della possibilità di vedere Perla Vatiero, dopo il Grande Fratello, a L’Isola dei Famosi 2024. A rivelarlo in anteprima è la rivista DiPiù, come riporta anche il sito Biccy:

“La regina del Grande Fratello parte per L’Isola dei Famosi. […] Ora, però, grazie al Grande Fratello, lei e Mirko sono tornati insieme e ad attenderli c’è un futuro radioso.

«Ma al di là dell’amore, la Vatiero ora è attesa in TV, per grandi progetti», dicono. «Si parla di lei addirittura per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi». Anche se il suo sogno più grande resta la fiction Mare Fuori”.

Per il momento si tratta di rumor e basta, ma non sarebbe insolito fare entrare dei naufraghi in corso d’opera. Cosa accadrà in futuro lo scopriremo solo prossimamente.