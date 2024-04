Belen Rodriguez cambia look e si mostra sui social con i capelli cortissimi

Social

Nuovo look per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha deciso di di mostrarsi sui social con i capelli… corti!

E mentre si parla di una mini reunion con l’ex Stefano De Martino (per trascorrere del tempo con il figlio Santiago), Belen Rodriguez ha preso una scelta molto importante: la showgirl stravolto completamente il suo look! Ma ha un nuovo taglio per davvero?

Il nuovo look di Belen Rodriguez

Di solito si dice che quando una donna cambia look c’è un cambiamento importante nella propria vita e la voglia di voltare pagina. Ed è probabilmente ciò che ha fatto Belen Rodriguez, che nelle ultime ore si è mostrata sui social con un nuovo taglio di capelli, lasciando tutti sorpresi! Ma c’è un ma e lo scopriremo in seguito! Di recente ha fatto molto parlare di sé per i suoi flirt o presunti e lei stessa ne ha spesso cacciato i gossip!

È pur vero che la conduttrice argentina ci ha spesso abituato a modifiche repentine, con tagli sempre all’avanguardia e sofisticati. Recentemente ha esibito un caschetto con frangia che ha conquistato i social. A seguire è tornata a sfoggiare la sua folta chioma castana. E ora?

Come riferisce anche Fanpage.it non sembrano mancare le voci su un nuovo progetto dedicato al make-up che potrebbe coinvolgere proprio Belen Rodriguez. La presentatrice intanto nelle ultime ore ha sfoggiato un taglio glamour e perfetto per questa primavera! Ma precisiamo: è una parrucca! E a precisarlo è stata proprio lei!

Il commento di Belen Rodriguez

Ad accompagnare le immagini postate su Instagram, tutte in bianco e nero, una poesia di Charles Bukowski dove Belen Rodriguez ha deciso di raccontarsi come donna. Ne ha condiviso uno stralcio, molto significativo. Si tratta di “L’hai amata, vero?”. Una scelta a quanto pare azzeccata, dato che in tanti ne hanno colto ogni singola sfumatura del messaggio che la showgirl voleva mandare. Anche se chi ci ha visto dietro l’ennesima frecciatina.

Ma torniamo ai capelli. Questo nuovo look, sebbene si tratti di una parrucca, è il linea con la tendenza di questa primavera/estate. Così ha optato per un capello corto, dinamico sbarazzino. Sempre sul castano, ma più caldo. A completare il tutto un tailleur nero molto elegante e un trucco ben definito.

La decisione del cambio look di Belen Rodriguez ha fatto il pieno di like e commenti sui social network e in tanti hanno promosso questo nuovo taglio e chissà non possa pensarci sul serio, anche se per ora non sembra essere propensa!