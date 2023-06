NEWS

Nicolò Figini | 29 Giugno 2023

Uomini e donne

Carola, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rivelato il motivo per il quale è finita con Federico Nicotera

La spiegazioni di Carola di Uomini e Donne

Nei giorni appena trascorsi, dopo appena pochi mesi dalla scelta a Uomini e Donne, Carola e Federico Nicotera hanno annunciato di essersi lasciati. In un primo momento non c’è stata molta chiarezza su questo fatto, ma vista l’insistenza dei loro follower alla fine hanno dovuto parlare esplicitamente.

L’ex tronista, infatti, è intervenuto sul suo profilo Instagram per spiegare l’accaduto nel dettaglio. Tuttavia non ha dato delle motivazioni precise:

“Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così.

Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.

In queste ultime ore, quindi, l’ex corteggiatrice ha risposto alla domanda di una fan e ha spiegato come mai lei e Federico hanno preferito lasciarsi. Prima di tutto ha assicurato che non c’è mai stato alcun tradimento e poi ha aggiunto:

“Nessun tradimento o altro. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare”.

La causa della rottura tra i due volti di Uomini e Donne, quindi, sarebbe da individuare in visioni differenti della vita.