NEWS

Nicolò Figini | 27 Giugno 2023

Uomini e donne

L’annuncio di Federico di Uomini e Donne

A quanto pare, dopo tanti sospetti da parte del pubblico di Uomini e Donne, Federico Nicotera ha annunciato che lui e Carola si sono lasciati. L’ex tronista ha chiesto ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento difficile per entrambi:

“Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza”.

Con queste parole l’ex volto di Uomini e Donne comincia il discorso. In seguito afferma di aver sperato fino alla fine che la storia con Carola potesse funzionare. Purtroppo, però, così non è stato e hanno dovuto dirsi addio:

“Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo”.

L’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne

Federico Nicotera non ha rivelato le motivazioni che hanno portato alla fine della relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tuttavia ha affermato:

“Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo. Fede”.

Questo ciò che ha scritto sul suo profilo Instagram. Voi avevate capito che la rottura tra loro era ufficiale? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.