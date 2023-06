NEWS

Debora Parigi | 29 Giugno 2023

GF Vip 7

Il messaggio di Matteo Diamante ai fan di lui e Nikita Pelizon

Matteo Diamante e Nikita Pelizon sono stati insieme fino a un paio di anni fa, poi si sono lasciati e hanno preso percorsi di vita diversi. Secondo il racconto di Nikita dentro la Casa del GF Vip 7, non erano rimasti in buoni rapporti. E proprio il reality ha permesso loro di riavvicinarsi. Così, una volta usciti entrambi dal gioco (Nikita ha vinto il GF Vip), si sono visti e frequentati svariate volte. E così i fan hanno iniziato a sperare che potessero tornare insieme.

Oggi però Matteo ha scritto un lungo messaggio nelle sue storie Instagram in cui ha fatto chiarezza. Ha spiegato che ha provato a tornare insieme a lei, ma purtroppo attualmente è impossibile. Il motivo? Vogliono in questo momento cose diverse. Le sue parole: “Come sicuramente avrete notato, io e Niki non ci vediamo più. Forse non ci siamo mai frequentati veramente, abbiamo provato a passare del tempo assieme ed è stato un sogno, seppur reale. Siamo connessi? Sì certo. Ci parliamo con lo sguardo e il sorriso rimanendo anche ore a fossarci? Sì certo. Prevediamo quello che l’altro vuole? Già! Ma essere connessi a volte non basta”.

Matteo Diamante ha quindi specificato: “Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. Ammetto che ci ho messo un po’, ma ero distratto perché mi stavo dedicando tanto a lei, ma sono fatto così. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile. Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava, tutto tornava al suo posto e sembravamo felici. Stavamo riconoscendo lati di noi nuovi, ma si cresce, si cambia. Sì perché negli ultimi due anni le cose sono cambiate, noi siamo cambiati, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate. E può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene, ma nel momento sbagliato”.

Secondo quanto scrive Matteo nel suo lungo discorso, in pratica Nikita Pelizon ha voglia di libertà ed evasione. E lui questo lo comprende, visti i 7 mesi di reclusione al GF, è accaduto anche a lui dopo l’Isola dei famosi. Matteo, invece, in questo momento cerca una donna presente e che gli dia quell’esclusiva attenzione, specialmente nei momenti in cui sono lontani. Quindi trova giusto che adesso ognuno vada per la sua strada.

Matteo Diamante ha quindi ringraziato i fan della coppia per il grande amore sempre dimostrato. Ma ha anche chiesto loro di non accostarlo più con tag, foto e video a Nikita. Ha concluso augurando tutto il bene possibile alla Pelizon e che possa trovare una persona che la ami e la supporti in tutto. Lui continuerà sempre a volerle bene e a esserci per lei.