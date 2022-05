Parla Catia, la Dama di Uomini e Donne

Come sappiamo da qualche settimana ad arrivare a Uomini e Donne è stata Catia Franchi, sorella di Elisabetta Franchi. La Dama fin da subito è finita al centro dell’attenzione, anche per via degli accesi scontri con Biagio e Armando. In queste ore però Catia si è raccontata a cuore aperto nel corso di un’intervista per il magazine del dating show. Nel corso della chiacchierata la Dama ha parlato anche di sua sorella Elisabetta Franchi, svelando un aneddoto inedito. Non tutti sanno infatti che in passato Catia ha dovuto combattere contro un tumore, e proprio la stilista le è stata affiancato fino al giorno dell’operazione. Queste le dichiarazioni della Dama, riportate da Gossipetv:

“Ancora lo ricordo! Dopo un po’ le ho detto: ‘Betty, vai, hai altro da fare io sto benissimo!’ perché lei doveva organizzare la sua prima sfilata a Milano. E lei si è messa a ridere perché io ero piena di tubicini e sembravo stare tutt’altro che benissimo. Ma noi siamo così: siamo forti, determinate. In questo ci somigliamo molto”.

Ma non solo. Successivamente Catia ha raccontato al magazine di Uomini e Donne che dopo l’operazione ha deciso di chiedere la separazione a suo marito, dopo diversi anni di matrimonio, avendo capito di non essere più innamorata. A quel punto la Dama ha cambiato vita, e in merito ha dichiarato:

“Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una gran rabbia e mi sono detta: ‘Basta, adesso voglio vivere!’. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io!”.

Infine la Dama di Uomini e Donne parla della passione per la moda, condivisa con sua sorella Elisabetta Franchi:

“Ho sempre amato i vestiti e ho sempre avuto un certo estro, però sono cresciuta in una famiglia umile, non avevamo disponibilità economiche. E allora mi ricordo che mia nonna mi faceva maglie e maglioncini che poi ricamavo. Ho preso una strada diversa rispetto a mia sorella perché volevo una famiglia mia e, essendo cresciuta con grandi libertà, mi sono presto venuti a noia gli stili di vita adolescenziali”.

